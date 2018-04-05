«شعاع كابيتال» تطلق خدمات تزويد السيولة لأسهم بنك الشارقة

استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، ممثلين عن كل من «بنك الشارقة» و«شعاع كابيتال» للإعلان رسمياً عن إطلاق خدمات تزويد السيولة لأسهم بنك الشارقة من قبل شركة شعاع كابيتال العالمية المحدودة «شعاع».

وتأتي هذه الخطوة في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية التي وضعها السوق، بهدف جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين وزيادة القيمة السوقية والمنتجات. وتعتبر هذه الاتفاقية الثانية من نوعها التي يرعاها السوق لتوفير السيولة منذ العام الماضي.

جودة

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في معرض تعليقه على هذه الخطوة: «إننا نشهد اهتماماً متزايداً بجودة المنتجات والخدمات التي أطلقناها، بما فيها تفويضات تزويد السيولة. ونود في هذا السياق أن ننتهز هذه الفرصة للترحيب باختيار بنك الشارقة وفي هذا الوقت المناسب بتعيين شركة «شعاع كابيتال إنترناشونال المحدودة»، التي تعد من أبرز الخبراء في هذا المجال المتخصص للغاية.

وفي حين تعتبر القدرة على تمكين الشركات المدرجة، وتوفير التسهيلات المناسبة لها كخدمات تزويد السيولة وصناعة السوق من الركائز الأساسية لتأسيس سوق ناضجة ومتطورة، تبرز الحاجة إلى وسطاء ماليين متمرسين يمكنهم تحديد الأسعار المناسبة في السوق بطريقة فعالة ومسؤولة، وضرورة وجود بنية تحتية متطورة من الأنظمة المعلوماتية اللازمة لتوفير حلول تسعير سريعة وفعالة».

وقال فاروج نركيزيان، مدير عام بنك الشارقة: «نحن في بنك الشارقة سعداء للغاية بهذا الإعلان عن خدمات تزويد السيولة، والتي من شأنها أن ترفع مستويات السيولة لدى أسهمنا. إننا ندرك على الدوام حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه المستثمرين الحاليين والمحتملين، وبناء عليه سنواصل البحث عن منصات استراتيجية يمكنها الإسهام بشكل إيجابي في تعزيز الإيرادات والعوائد، خاصة ضمن بيئة العمل الحالية المتقلبة للغاية. ونحن على ثقة تامة بأن احتياجاتنا من خدمات تزويد السيولة تتولاها أيد متمكنة».