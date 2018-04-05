«أبوظبي الإسلامي» ينال جائزة أفضل بطاقة إسلامية متميزة

فاز مصرف أبوظبي الإسلامي، بجائزة أفضل بطاقة إسلامية متميزة عن بطاقة فيزا الذهبية المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي و«ضيف الاتحاد»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية 2018.

وتمنح هذه الجوائز عن المنتجات والخدمات المالية والمصرفية المبتكرة أو التي شهدت أداءً مالياً قوياً. وتقدم بطاقة فيزا الذهبية المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي وضيف الاتحاد، والتي تعد واحدة من أعلى بطاقات السفر مكافأة في المنطقة، ما يصل إلى 1 ميل من «ضيف الاتحاد» مقابل كل 4 دراهم يتم إنفاقها محلياً و1.5 ميل لكل 4 دراهم يتم إنفاقها أثناء السفر.

وقال فيليب كينغ، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نقدم في مصرف أبوظبي الإسلامي منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات والتطلعات الفردية لعملائنا. ويمثل فوزنا بهذه الجائزة المرموقة من مجلة إقليمية تحظى باحترام كبير».

وقال ياسر اليوسف، المدير الإداري لبرنامج «ضيف الاتحاد»: «نهدف من خلال شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي إلى تقديم مزايا مفيدة للمسافرين، سواء كانوا كثيري السفر أو ممن يسافرون مرات أقل. وتتماشى هذه الشراكة مع حرصنا في برنامج «ضيف الاتحاد» على تطوير منتجات وبناء شراكات تضمن تلبية جميع متطلبات أعضائنا الموقرين».