«غياب المحفزات» يهبط بسيولة الأسهم لأدنى مستوى

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، وسط شح السيولة مع هبوطها صوب أدنى مستوياتها في 4 أسابيع أثر غياب المحفزات وترقب المستثمرين لنتائج الربع الأول، فيما تركزت التداولات بشكل رئيسي على سهمي «إعمار» و«دانة غاز».

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.21% أو ما يعادل 6.56 نقاط ليغلق عند 3100.39 نقطة مع هبوط أسهم «إعمار العقارية» و«أرابتك» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما ربح سوق العاصمة نحو 3.59 نقاط أو ما نسبته 0.08% ليستقر عند 4585.21 نقطة بدعم صعود «بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية» و«دانة غاز».

ووصلت سيولة السوقين لأدنى مستوياتها منذ مطلع مارس الماضي بعد بلوغها 232.8 مليون درهم موزعة بواقع 123.6 مليوناً في دبي و109.13 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 132.6 مليون سهم منها 72.09 مليوناً في دبي و60.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2733 صفقة.

محفزات

وقال المحلل والخبير المالي عمرو حسين، إن أسواق الأسهم المحلية تعاني من سيولة ضعيفة وهو ما يعوق حركتها على الصعود لتبقي تراوح مكانها على آمل ظهور محفزات إيجابية جديدة قد تنعشها في المستقبل القريب.

وأضاف حسين لـ«البيان الاقتصادي»، أن بداية نشاط الأسواق قد تكون مع بداية موسم إفصاحات الربع الأول والمتوقع أن يبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهو ما نتوقعه معه زيادة في مستويات السيولة وارتفاعاً في أسعار الأسهم.

وتوقع حسين عودة الاستثمار المؤسسي بقوة إلى الأسواق في الأسابيع القليلة القادمة، لا سيما مع بلوغ أسعار الأسهم مستويات سعرية جاذبة يتوجب معها التجميع على المديين القصير والمتوسط.

ضغوط

وضغطت الأسهم القيادية على أداء سوق دبي مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.05% مع تصدره النشاط بالقيم مستحوذاً على نصف سيولة السوق بنحو 59.8 مليون درهم بتداول 10.6 ملايين سهم، إلى جانب تراجع «إعمار للتطوير» بنسبة 1.85% و«أرابتك القابضة» 0.89% و«الإمارات دبي الوطني» 0.47%.

وتصدر سهم «الإثمار القابضة» نشاط السوق بالأحجام بنحو 12.64 مليون سهم بقيمة تخطت 5 ملايين درهم، بينما في المقابل صعدت أسهم «شعاع كابيتال» و«تبريد» و«داماك» بنحو 1.96% و1.8% و1% على التوالي واستقر «دبي الإسلامي» و«دبي للاستثمار» دون تغيير.

مكاسب

وعززت مكاسب سهمي «بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية» من تماسك سوق العاصمة مع ارتفاعهما بنسبة 0.43% و0.48% على التوالي، وتصدر سهم «دانة غاز» المشهد من ناحية القيم والأحجام بعد تداول 23.48 مليون سهم بقيمة 23.15 مليون درهم من خلال 160 صفقة وأغلق مرتفعاً 2.08% نحو أعلى مستوياته منذ يناير 2014. شهدت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس تداولات هادئة بعد التعامل على 550 عقد بقيمة 324.7 ألف درهم من خلال عمليتين فقط، وارتفعت عقود «إعمار العقارية» تسليم 21 يونيو بنسبة 1.43% بينما انخفضت عقود «إعمار العقارية» تسليم 19 أبريل بنسبة 1.07%.

أجانب

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب والخليجيين نحو البيع بصافي استثمار 21 مليون درهم منها 2.2 مليون للعرب و14 مليوناً للخليجيين و4.87 ملايين للأجانب، بينما اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 21 مليوناً. ومالت تعاملات المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 5.23 ملايين درهم، فيما اتجهت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 12.3 مليوناً.

إفصاحات

Ⅶأعلنت «إعمار مولز» عقد اجتماع الجمعية العمومية في 23 الجاري للنظر في مقترح توزيع أرباح على المساهمين عن 2017 بنسبة 10% بما يعادل 10 فلوس للسهم بإجمالي 1.3 مليار درهم، واعتماد اللائحة التأسيسية لبرنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم بعدد 150 مليون سهم بحد أقصى 325 مليون سهم بما لا يتجاوز نسبة 2.5% من رأس المال، وتقدر مدة البرنامج بست سنوات.

Ⅶ وافق مجلس إدارة أمانات القابضة على الاستراتيجية الاستثمارية المحدثة للشركة، وأمور أخرى ليس لها تأثير على السهم.

Ⅶيجتمع مجلس إدارة الصفوة مباشر غداً للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بالبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في عام 2017، والنظر في طلب دعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

Ⅶأعلنت اللاينس للتأمين عقد اجتماع مجلس الإدارة في 11 أبريل الجاري لمناقشة تشكيل مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، وتشكيل لجان مجلس الإدارة، واستعراض اتفاقيات إعادة التأمين للعام 2018، واستراتيجية الشركة للعام ذاته.