قمة إدارة الاستثمار البديل تبحث فرص وتحديات القطاع

انطلقت فعاليات قمة إدارة الاستثمار البديل في أبوظبي أمس بمشاركة صفوة المستثمرين ومدراء صناديق التمويل الإقليميين والعالميين، حيث يُعقد التجمُع الاستثنائي، بدعم من سوق أبوظبي العالمي وبشراكة استراتيجية مع دلما كابيتل باعتبارهما الراعي البلاتيني للقمة تحت شعار «التحول في نموذج الاستثمار البديل» لمناقشة التحديات والفرص التي يواجهها هذا القطاع الآخذ بالتغيُر بشكل سريع.

وقالت راها مرادي، مديرة قمة إدارة الاستثمار البديل : «توفر القمة فرصةً لا مثيل لها للاجتماع مع كبار الرواد في القطاع لمناقشة القضايا المُلحة وظروف السوق. وستركز القمة في يومها الثاني هذا العام على الأصول الرقمية باعتبارها فئة جديدة موجهة لشركات الاستثمار، في حين سيناقش اليوم الأول للقمة مسائل صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة والديون الخاصة. يسرنا أيضاً استضافة مجموعة من الخبراء الإقليميين والعالميين في القطاع مرة أخرى، ونحن نتوقع نقاشاً محتدماً في القمة كما جرت العادة».

وبحث اليوم الأول للقمة أمس مجموعة الاستثمارات البديلة وهي الديون الخاصة وصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة.

صناديق التحوط

وقال زاكاري سيفاراتي، مسؤول المخاطر في شركة دلما كابيتل: «يواجه الجميع نفس التحديات مع الديون الخاصة مثل سوق الإقراض الخاصة المتشددة وعودة دخول البنوك إلى عالم الأسواق المتوسطة إلى جانب الضغط الذي ينتج عن قسط تحمل المخاطرة المطبق عادةً مع الديون الخاصة في معظم الأسواق. أما بالنسبة لصناديق التحوط فهي وعلى ما يبدو تستعيد وضعها السابق أو تكرر نفسها مع وضع بعض الإستراتيجيات ما يجعلها تواجه تحديات أكثر من غيرها».

وقالت ستيف بارنت مدير تطوير المركز المالي بسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي : يسرنا استضافة ودعم جهود قمة إدارة الاستثمار البديل في جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مدينة أبوظبي وفي الإمارات. وباعتبار سوق أبوظبي العالمي شركةً عالميةً رائدةً وهي الشركة المنظمة لقمة أبوظبي للتنظيم المالي فهي تدرك المعنى الحقيقي للمزايا التي تنتج عن توحيد جهود العمل.

ويشارك في قمة إدارة الاستثمار البديل كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المرموقة فيما بلغت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة للجهات التي حضرت المؤتمرات السابقة تقريباً 10 تريليونات دولار.