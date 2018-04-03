عمليات جني أرباح تهبط بسوق دبي.. وأبوظبي يتماسك

أنهت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها أمس في المنطقة الحمراء وسط عمليات جني أرباح سريعة طالت بعض الأسهم القيادية خصوصاً في قطاعي العقار والبنوك مع بقاء السيولة دون 400 مليون درهم.

وهبط سوق دبي 0.94% أو ما يعادل 29.4 نقطة ليغلق عند 3106.96 نقاط مع تراجع أسهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«أرابتك القابضة» و«الإمارات دبي الوطني»، بينما تماسك سوق العاصمة مع تراجعه هامشياً بنحو 1.91 نقطة أو ما نسبته 0.04% ليغلق عند 4581.62 نقطة مدفوعاً بانخفاض سهم «الدار».

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى نحو 398 مليون درهم بواقع 214.7 مليوناً في دبي و183.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 296.2 مليون سهم منها 135.3 مليوناً في دبي و160.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3482 صفقة.

ضغوط

وقالت المحللة الفنية منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن سوق دبي تعرض أمس لضغوط بيع في ظل مساعي المستثمرين لجني الارباح بشكل سريع بعد المكاسب المحققة في الجلسة السابقة.

وضغطت الأسهم القيادية على أداء سوق دبي مع تراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.56% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 84.5 مليون درهم، إلى جانب انخفاض سهم «دبي الإسلامي» 1.85% و«أرابتك» 1.32% و«الإمارات دبي الوطني» 0.47% و«إعمار مولز» 0.46%. بينما تصدر «جي إف اتش» النشاط بالكميات بنحو 21.9 مليون سهم وأغلق متراجعاً 2.19%.

تماسك

وأضافت منى مصطفى لــــ«البيان الاقتصادي» أن سوق أبوظبي نجح في التماسك للجلسة الثانية على التوالي وسط تباين في أداء أسهمه القيادية مع استمرار شح السيولة وغياب المحفزات وهو ما يؤثر على المعنويات في ظل الترقب لأنباء جديدة تحفز الأسهم على الصعود.

وأثر تراجع سهم «الدار العقارية» بنسبة 1.87% على أداء سوق العاصمة، لكنه نجح في التماسك بفضل صعود «دانة غاز» بنسبة 2.13% مع تصدره النشاط بالقيم والأحجام بنحو 68.6 مليون سهم بقيمة 67.6 مليون درهم، إلى جانب استقرار «بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات».

ترقب

وتابعت: هناك حالة ترقب مسيطرة على المستثمرين في الأسواق المحلية انتظاراً لمحفزات جديدة نتوقع ستكون بدايتها مع بدء موسم نتائج الربع الأول الذي سينطق خلال الأسبوعين القادمين وهو ما نعول عليه بشدة لدفع عجلة الأسواق نحو الصعود.

شهدت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس تداولات محدودة على نحو 150 عقد بقيمة 33.74 ألف درهم من خلال عمليتين، وانخفضت عقود «إعمار العقارية» 2.63% و«دي إكس بي» بنسبة 1.66%.

أجانب

واتجهت تعاملات الأجانب في سوق دبي أمس نحو البيع بصافي استثمار جاوز 26 مليون درهم بعد مشتريات بنحو 114.04 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 140.05 مليوناً، ومال الاستثمار المؤسسي أيضاً نحو البيع بصافي استثمار 25.9 مليون درهم بعد تحقيق مبيعات بنحو 130.4 مليوناً مقابل مشتريات بنحو 104.4 ملايين.

وفى سوق العاصمة، اتجه الاستثمار الأجنبي نحو البيع بصافي استثمار 19.14 مليون درهم بعد مبيعات على بنحو 72.25 مليون درهم مقابل مشتريات 53.1 مليوناً، ومال الاستثمار المؤسسي أيضاً نحو البيع بصافي استثمار 27.29 مليون درهم.

إفصاحات

Ⅶ دعت «دبي للاستثمار» إلى اجتماع الجمعية العمومية 18 الجاري للاطلاع والموافقة على الميزانية العمومية للشركة عن 2017 بالإضافة إلى مناقشة مقترح توزيع أرباح عن 2017 بنسبة 12% بما يعادل 12 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 510.24 مليون درهم .

Ⅶأعلن «بنك الشارقة» عن تعاقده مع «شعاع كابيتال انترناشونال» كمزود سيولة لأسهمه اعتباراً من غد على ألا تتملك في أي وقت أكثر من 5% من أسهم البنك.

Ⅶ أعلنت «رأس الخيمة للدواجن والعلف» عقد الجمعية العمومية 21 الجاري للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية 5%.

Ⅶقررت «الجرافات البحرية الوطنية» عقد الجمعية العمومية السنوية 15 الجاري للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% من رأس المال.