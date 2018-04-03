«إعمار العقارية» تناقش توزيع مليار درهم أرباحاً للمساهمين

أعلنت "إعمار العقارية" عقد اجتماع الجمعية العمومية 22 الجاري للنظر في مقترح توزيع أرباح على المساهمين عن 2017 بنسبة 14% بما يعادل 14 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 1.002 مليار درهم على النحو المقترح خلال العمومية المنعقدة 14 يناير الماضي ويرحل الباقي من صافي الأرباح إلى الاحتياطي.

وقال متحدث باسم الشركة في تصريح سابق إن التوزيعات المقترحات من مجلس إدارة الشركة تمثل المرحلة الثانية من الأرباح النقدية الاستثنائية من حصيلة الطرح العام لأسهم «إعمار للتطوير».

وتابع المتحدث بأن إدارة الشركة لم تقترح توزيع أرباح نقدية إضافية وستكتفي بالتوزيعات الاستثنائية الناتجة من عوائد اكتتاب «إعمار للتطوير» ما يشير إلى عدم وجود مقترحات للتوزيع عن 2017.

وصادقت الجمعية العمومية لإعمار قبل شهرين على توزيع أرباح إضافية على مساهميها بواقع 4 مليارات درهم على دفعتين الأولى بواقع 3 مليارات درهم (42 فلساً) في يناير الماضي يتبعها مليار درهم في أبريل الجاري عقب إقرارها من الجمعية العمومية .

ومن المقرر أن تبحث العمومية الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة الماضية وقدرها 38.63 مليون درهم، وتعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة التي تخص تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة وبرنامج تحفيز للموظفين لتمكينهم من تملك أسهم الشركة.

كما تناقش العمومية اقتراح تعديل مادة النظام الأساسي بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 9 أعضاء فقط بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.

وتناقش العمومية قراراً خاصاً باعتماد اللائحة التأسيسية لبرنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة، حيث يصل الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن إصدارها لأغراض البرنامج الذي تصل مدته الإجمالية إلى 6 سنوات 2.5% من رأسمال الشركة.

من جانب آخر أعلنت «إعمار العقارية» عن تعيين «هادي بدري» مديراً إدارياً لشركتها في الهند «إعمار الهند»، وذلك وفقاً لما صرحت به مصادر مطلعة في المجموعة لوكالات الأنباء.

وسيخلف «بدري» في منصبه الجديد «سانجاي مالوترا»، الرئيس التنفيذي الحالي لإعمار الهند، والذي سيشغل بدوره منصباً جديداً يشارك من خلاله في تنفيذ المشروعات الدولية للمجموعة.

ويشغل «بدري» حالياً منصب رئيس الاستراتيجية، كما كان يتولى أيضاً منصب رئيس الموارد البشرية بالإنابة في المجموعة على مدى العامين الماضيين.