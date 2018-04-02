تقاعد الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني

قرر الشيخ ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا التقاعد من منصبه كرئيس تنفيذي لبنك أم القيوين الوطني اعتباراً من أول أبريل الجاري بعد خدمة فاقت 36 عاماً أي منذ تأسيس البنك، والتي ساهم من خلالها في تطوير البنك من خلال جهوده المخلصة ومساهماته البارزة في تحقيق إنجازاته والحفاظ على مكانته.

وسيحتفظ الشيخ ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا بمنصبه الحالي نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني ورئيساً للجنة التنفيذية.

وسيستمر راماكرشنان راماشندرا في منصبه الذي يشغله منذ عام 2009 مديراً عاماً للبنك وسيكون مسؤولاً أمام اللجنة التنفيذية للبنك ومجلس الإدارة ولجانه المختلفة.

كما ستبقى المناصب العليا في البنك كما هي من دون تغيير.