69.3 ملياراً استثمارات البنوك في السندات بنهاية فبراير

رفعت البنوك العاملة في الدولة استثماراتها في السندات إلى نحو 69.3 مليار درهم في نهاية فبراير بزيادة على أساس سنوي 12.1% أو ما يعادل 7. 5 مليارات مقارنة بنحو 61.8 مليار في فبراير 2017. ووفق إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس شهري بنحو 2.2% مقارنة بنحو 67.8 مليار درهم في يناير الماضي بينما زادت بنحو 10.9% مقارنة بنحو 62.5 مليار درهم في ديسمبر 2017.

عوائد مضمونة

وقال مصرفيون لـــ «البيان الاقتصادي» إن استثمارات البنوك في السندات يضمن لها عوائد مضمونة وجيدة مقابل مخاطرة مقبولة، بما يسهم في الحفاظ على رأس المال المستثمر أو زيادته وبالتالي تعظيم إيرادات وأرباح البنوك المستقبلية.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي» استحوذت البنوك الوطنية على نحو 96.1% من الاستثمارات في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بواقع 66.6 مليار درهم في فبراير الماضي بزيادة على أساس شهري 2.1% مقابل نحو 65.2 مليار في يناير 2018، وبزيادة على أساس سنوي 12.3% مقابل 60 مليار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

بنوك أجنبية

وبلغت حصة البنوك الأجنبية من الاستثمار في السندات 3.9% بواقع 2.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بزيادة على أساس شهري 3.8% مقابل 2.6 مليار في يناير الماضي، وارتفاع على أساس سنوي 8% مقابل 2.5 مليار في فبراير 2017.

ومن حيث البنوك التقليدية والإسلامية وصلت استثمارات البنوك التقليدية في السندات إلى 28.2 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي 28.8% مقارنة بنحو 21.9 مليار درهم في فبراير 2017. بينما بلغت استثمارات البنوك الإسلامية في السندات نحو 41.1 مليار درهم في فبراير الماضي بزيادة على أساس شهري 3.8% مقابل 39.6 مليار في يناير الماضي وبزيادة على أساس سنوي 3% مقابل 39.9 مليار درهم في فبراير 2017.

سندات الدين

وبحسب إحصائيات المركزي استثمرت البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين) بواقع 202.3 مليار درهم كما استثمرت نحو 10.9 مليارات في الأسهم إضافة إلى 31 ملياراً استثمارات أخرى.

وتوقع مصرفيون أن تواصل البنوك العاملة في الدولة تعزيز استثماراتها في السندات بفعل ارتفاع نسبة العائد الذي تحققه قياساً إلى درجة المخاطرة فيها كأدوات للاستثمار الثابت، مقارنة بمستويات المخاطرة في الاستثمار بالأسهم التي تشهد تقلبات سعرية حادة قد تؤدي إلى تآكل حاد في رأس المال المستثمر.

دخل ثابت

ويعرف السند بأنه عبارة عن صك يثبت أن مالك السند قد قام بإقراض الجهة مصدرة السند مبلغاً معيناً من المال مقابل الحصول على دخل ثابت، حيث تتعهد الجهة التي أصدرت السند بأن يدفع لحامل السند فائدة يسمى كوبون محدد مسبقاً طوال مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند الأصل عند حلول أجلها أو حين تصبح مستحقة.