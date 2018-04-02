«دار الأركان» تدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

قرع يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري، أمس، جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج الشركة صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي.

حضر الاحتفالية عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وكبار ممثلي شركة دار الأركان، فضلاً عن عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي.

وتقدم عملية الإدراج دعماً قوياً لاستراتيجية التمويل وجمع رأس المال التي تنتهجها دار الأركان من أجل تعزيز استمرارية نمو أنشطة الشركة العقارية في جميع أرجاء السعودية، بما في ذلك تطوير العقارات التجارية والمجمعات السكنية المتكاملة، إضافة إلى التوسعات التطويرية الدولية للشركة عبر تشييد برج «فلورنس حبي»، وهو مشروع برج سكني مشترك في وسط دبي أُعلن عنه في ديسمبر الماضي.

ومع الإدراج الجديد، ترتفع القيمة الإجمالية لصكوك دار الأركان المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) في ناسداك دبي إلى 1.85 مليار دولار، عقب ثلاث عمليات إدراج صكوك خلال الفترة بين 2014 و2017، كما ترفع القيمة الاسمية الإجمالية إدراجات الصكوك في دبي إلى 58.815 مليار دولار، وهي القيمة الإجمالية الأعلى بين مراكز إدراج الصكوك عالمياً.

روابط وثيقة

ومن جانبه، قال عيسى كاظم: «يؤكد الإدراج الروابط الوثيقة بين أسواق رأس المال الإماراتية والسعودية، ونحن نعمل على تقوية العلاقات مع المؤسسات المتوافقة مع الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم توسّع دبي باعتبارها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وذلك في ظل المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله، في العام 2013».

وقال عبدالواحد الفهيم: «يسعدنا أن نتيح لدار الأركان البنية التحتية المتكاملة للبورصة من أجل دعم متطلبات جمع رأس المال في ظل مواصلة أنشطتها العقارية. تواصل ناسداك دبي تطبيق استراتيجيتها المتمثلة في جذب جهات إصدار رفيعة المستوى للصكوك وغيرها من فئات الأصول الإسلامية الأخرى في مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال».

وصرح حامد علي قائلاً: «نلتزم بتعزيز علاقتنا مع الشركة والمستثمرين في الصكوك من خلال علاقتنا بعد الإدراج، ونستعد لتوسيع دعمنا المقدّم لمجموعة من جهات الإصدار في السعودية وغيرها من دول المنطقة والعالم باعتبارنا إحدى المنصات الدولية».

معايير عالمية

وقال يوسف الشلاش: «يدعم أحدث إصداراتنا الناجحة من الصكوك أنشطتنا بجميع أنحاء السعودية في إطار برنامج التحول الوطني المنبثق عن استراتيجية (رؤية 2030)، فضلاً عن التوسع الدولي الذي بدأناه في العام 2017.

ويمنحنا إدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي، حضوراً وروابط بالمستثمرين بالمنطقة وجميع أنحاء العالم إلى جانب منصّة إدراج موثوقة تخضع لمعايير تنظيمية عالمية المستوى». وتشمل أصول شركة دار الأركان مجموعة أراضي للتطوير العقاري تبلغ مساحتها 37 مليون متر مربع في جدة والرياض ومكة المكرمة، وهي أساس مشاريع التطوير العمراني الشامل إلى جانب البنية التحتية الخاصة بها.

فلورنس حبي

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، إن الشركة باشرت الأعمال الإنشائية في مشروع برج «فلورنس حبي» على قناة دبي المائية الذي أطلقته في ديسمبر الماضي، ليكون باكورة أعمالها ونشاطاتها العالمية بقيمة استثمارية 800 مليون درهم.

وأضاف في تصريحات لــ«البيان الاقتصادي»، إنه من المقرر الانتهاء من المشروع الجديد الذي يتم تطويره بالشراكة مع العلامة الراقية «روبرتو كفالي»، لتصميم الديكورات الداخلية لناطحة السحاب الفخمة المكونة من 34 طابقاً في أواخر عام 2021.

وأوضح أن المشروع يعتبر أول وجود عالمي للشركة خارج السعودية، ومن المنتظر الانطلاق نحو مشروعات أخري في المغرب وبريطانيا والبوسنة بهدف تنويع محفظة المشروعات.

طرح

ولفت زياد الشعار إلى أن الهدف الأساسي لإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار هو سداد جزء من إصدار سابق، إضافة إلى استخدام الباقي في أغراض التوسع لمشاريع عقارية طويلة الأجل، داخل المملكة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وأخرى خارجها وخاصة برج «فلورنس حبي» في دبي، متوقعاً طرح شركة دار الأركان للعقارات التابعة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثاني أو الربع الثــالث من العام الجاري.