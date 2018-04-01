أدنى مستوى لحصة الدولار في 4 سنوات

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من العملات انخفضت بنهاية 2017، إلى أدنى مستوى في 4 سنوات، وأشارت البيانات إلى أن حصة الدولار تراجعت إلى 62.7%. ووفقاً للبيانات فإن هذه هي أصغر حصة للدولار في الاحتياطيات العالمية للنقد الأجنبي منذ أن بلغت 61.24% بنهاية 2013.