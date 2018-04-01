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أدنى مستوى لحصة الدولار في 4 سنوات

المصدر:
  • دبي - رويترز
التاريخ:
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أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من العملات انخفضت بنهاية 2017، إلى أدنى مستوى في 4 سنوات، وأشارت البيانات إلى أن حصة الدولار تراجعت إلى 62.7%. ووفقاً للبيانات فإن هذه هي أصغر حصة للدولار في الاحتياطيات العالمية للنقد الأجنبي منذ أن بلغت 61.24% بنهاية 2013.

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