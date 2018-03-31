البنوك الإسلامية ترفع استثماراتها إلى 62.5 مليار درهم

رفعت البنوك الإسلامية العاملة في الدولة، وعددها 8، استثماراتها إلى 62.5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي 5% مقارنة بنحو 59.5 ملياراً في فبراير 2017 وبزيادة على أساس شهري 1.6% مقارنة بنحو 61.5 ملياراً في يناير الماضي.

ووفق إحصاءات حديثة لمصرف الإمارات المركزي توزع استثمارات البنوك الإسلامية في الشهر الماضي بواقع 8.4 مليارات درهم في الأوراق المالية، التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين) بزيادة 5% على أساس شهري و33.3% على أساس سنوي.

ورفعت المصارف الإسلامية استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 41.1 مليار درهم بزيادة على أساس شهري 3.8% مقارنة بنحو 39.6 ملياراً في يناير الماضي وبزيادة على أساس سنوي 3% مقارنة مع 39.9 ملياراً في فبراير 2017.

بينما خفضت المصارف الإسلامية استثماراتها في الأسهم إلى 4.1 مليارات درهم بانخفاض على أساس شهري قدره 10.9% مقارنة بنحو 4.6 مليارات درهم في يناير الماضي وبانخفاض على أساس سنوي 6.8% مقارنة بنحو 4.4 مليارات في فبراير 2017.

ووصلت الاستثمارات الأخرى للمصارف الإسلامية إلى نحو 8.9 مليارات درهم بانخفاض على أساس شهري 4.3% مقارنة بنحو 9.3 مليارات في يناير الماضي بينما بقيت مستقرة دون تغيير على أساس سنوي.

ووفق إحصاءات المصرف المركزي وصلت استثمارات البنوك التقليدية العاملة بالدولة وعددها 52 إلى نحو 251 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي 5.9%، ما يعني ضخ نحو 14 مليار درهم مقارنة بنحو 237 مليار درهم في فبراير 2017.