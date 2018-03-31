1.02 مليار صافي الاستثمار المؤسسي في الأسهم خلال الربع الأول

اتجهت تعاملات المؤسسات نحو الشراء في سوق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري، بصافي استثمار 1.02 مليار درهم، حيث استفادت من الفرص السعرية المغرية محققةً أفضل الصفقات، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي استثمار 221.04 مليون درهم.

ووفق مسح لـ«البيان الاقتصادي»، وصلت مشتريات المؤسسات إلى نحو 15.9 مليار درهم توزعت بواقع 9.87 مليارات في دبي، و6.03 مليارات في أبوظبي، مقابل مبيعات بنحو 14.88 مليار درهم، توزعت بواقع 9.56 مليارات في دبي و5.3 مليارات في أبوظبي.

وعلى صعيد الأفراد، فقد بلغ صافي استثماراتهم نحو 1.02 مليار درهم كمحصلة بيع بعد تحقيق مبيعات بنحو 14.5 مليار درهم مقابل مشتريات بنحو 13.52 ملياراً واتجهوا نحو البيع في دبي بصافي استثمار 312.38 مليون درهم، والبيع في أبوظبي بصافي استثمار 708.4 ملايين درهم.

وبالنسبة للاستثمار الأجنبي شاملاً العرب والخليجيين وصل صافي الاستثمار إلى نحو 221.04 مليون درهم كمحصلة بيع بعد تحقيقهم مشتريات بنحو 13.6 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 13.84 مليار درهم، ومالوا نحو البيع في دبي بصافي استثمار 542.8 مليون درهم ونحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 321.8 مليون درهم.

وبلغ صافي استثمار المستثمرين الإماراتيين 221.04 مليون درهم كمحصلة شراء بعد تحقيقهم مشتريات في السوقين بنحو 15.8 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 15.58 ملياراً، ومالوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 542.8 مليون ونحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 321.8 مليوناً.