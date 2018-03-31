«تيليغرام» تجني 1.7 مليار دولار في أكبر عملية طرح عملة للاكتتاب العام

أعلنت مجموعة «تيليغرام»، والتي تشغل تطبيقاً للرسائل المشفرة وتسعى لطرح عملتها الرقمية الخاصة بها، أنها قد جنت مبلغ 1.7 مليار دولار، كحصيلة أكبر عملية طرح أولي لعملة للاكتتاب العام على مستوى العالم، وذلك وفقاً لما أكدته المجموعة في طلب تسجيل رسمي، ونقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأفادت «تيليغرام» في طلب تسجيل رسمي قدمته الخميس الماضي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أنها قد حصدت 850 مليون دولار من 94 مستثمراً في مارس الجاري، بالإضافة إلى 850 مليون دولار أخرى جنتها في فبراير الماضي. وعلاوة على ذلك، فإنها «قد تجري عملية طرح أخرى لاحقة أو أكثر».

ومن الجدير بالذكر أن «تيليغرام»، والتي تأسست على يد الملياردير الروسي المقيم خارج روسيا «بافيل ديوروف» قد استهدفت جمع 500 مليون دولار من عملية الطرح الأولي لعملتها الافتراضية للاكتتاب العام، وتخطط لاستخدام هذه العائدات في إنشاء «شبكة تيليغرام المفتوحة للبلوك تشين»، والتي ستتضمن عملة رقمية جديدة خاصة بالمجموعة وسيكون اسمها «غرام».

وتستهدف المجموعة أن تساعد شبكة البلوك تشين الرقمية الجديدة الخاصة بها وعملة «غرام» في إجراء المعاملات المالية بصورة أسرع من العملتين الرقميتين الرئيسيتين حالياً وهما «بيت كوين» و«إيثيريوم».

وعلق «جينادي زيليائيف، وهو مسؤول سابق في مجموعة تيمبليتون للأسواق الناشئة في روسيا، وهو الآن يستثمر في العملات الرقمية وفي عمليات الطرح الأولية للاكتتاب العام: يعد تجميع المبلغ المستهدف نجاحاً لمجموعة تيليغرام، في ضوء الهبوط الحاد الذي شهدته قيمة البيتكوين خلال الأسابيع الأخيرة، والذي جعل المستثمرين أكثر حذراً حيال أصول العملات الافتراضية .