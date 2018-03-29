أصول البنوك الوطنية ترتفع إلى 2.3 تريليون درهم فبراير الماضي

نمت أصول البنوك الوطنية إلى تريليونين و340.3 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي 4.8% أو ما يعادل 108.2 مليارات مقارنة بنحو تريليونين و232.1 مليار درهم في فبراير 2017.

ووفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، الصادرة أمس، بعنوان المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف، زادت أصول البنوك الوطنية على أساس شهري بمقدار 0.5% أو ما يعادل 12.4 مليار درهم مقارنة بنحو 2 تريليون و327.9 مليار درهم في يناير الماضي.

ووصلت أصول البنوك الأجنبية إلى 366.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس شهري قدرها 1.8% مقارنة بنحو 360.2 مليار في يناير السابق عليه، بينما انخفضت بمقدار 1.6% على أساس سنوي مقارنة بنحو 372.6 مليار في فبراير 2017.

وتستحوذ أصول البنوك الوطنية على نحو 86.4% من إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة، فيما تستحوذ أصول البنوك الأجنبية على نحو 13.6%.

ووصل إجمالي الائتمان للبنوك الوطنية في نهاية فبراير الماضي إلى 1 تريليون و403.2 مليارات درهم بزيادة على أساس سنوي 2.5% مقارنة بنحو 1 تريليون و369.3 مليار درهم في فبراير 2017، وبزيادة على أساس شهري 0.4% مقارنة بنحو 1 تريليون و398.1 مليار درهم في يناير الماضي.

وزادت الودائع في البنوك الوطنية إلى 1 تريليون و417 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بارتفاع على أساس سنوي 3.2% مقارنة بنحو 1 تريليون و372.4 مليار درهم في الشهر ذاته من العام الماضي، وبارتفاع على أساس شهري 0.3% مقارنة بنحو 1 تريليون و416.6 مليار درهم في يناير الماضي.