سوق دبي يتماسك بدعم «إعمار» و«دبي الإسلامي»

أنهت الأسواق المحلية تداولاتها أمس على تراجع مع استمرار تعرضها لضغوط بيع متفاوتة وسط تواصل شح السيولة، وتماسك سوق دبي مدعوماً بصعود بعض الأسهم القيادية، بينما تراجع سوق العاصمة وسط ضغوط بيع نالت من أداء غالبية الأسهم. وأغلق سوق دبي على انخفاض هامشي بنسبة 0.07% أو ما يعادل 2.31 نقطة ليصل إلى 3090.54 نقطة بعدما نجح في تقليص جانب كبير من خسائره المبكرة بدعم صعود سهمي «إعمار العقارية» و«بنك دبي الإسلامي».

وفقد سوق أبوظبي 61.16 نقطة أو ما نسبته 1.33% ليغلق عند 4550.59 نقطة مدفوعاً بضغوط بيع طالت أسهم «أبوظبي الأول» و«دانة غاو» و«الدار العقارية» و«أدنوك للتوزيع» بينما حد صعود «اتصالات» من وتيرة الهبوط.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 351.1 مليون درهم، منها 213.9 مليونا في دبي و137.16 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 211.6 مليون سهم بواقع 148.6 مليونا في دبي و63 مليونا في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 3631 صفقة.

ثقة

وقال المحلل المالي عمرو حسين: إن أسواق الأسهم المحلية لا تزال تعاني من شح السيولة وغياب المحفزات وسط تراجع ملحوظ في ثقة المستثمرين وهو ما ظهر جلياً من خلال الانخفاض الملحوظ والمستمر في قيم وأحجام التداولات.

وأضاف حسين لـ «البيان الاقتصادي»، إن هناك تراجعا ملحوظا في شهية المستثمرين على الاستثمار في الأسهم رغم عدم وجود مبررات لذلك لا سيما في ظل الأوضاع القوية للاقتصاد الوطني مقارنة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة.

ويرى حسين أن الأسهم المحلية باتت تتداول عند أسعار جاذبة ونتوقع أن تعاود الارتفاع والصعود في الفترة المقبلة لا سيما مع بدء موسم الإفصاح عن أرباح الشركات المدرجة للربع الأول والمتوقع أن تكون إيجابية في مجملها.

ضغوط

وجاء تراجع سوق دبي بضغط هبوط أسهم «أرابتك القابضة» و«إعمار مولز» و«الاتحاد العقارية» بنحو 1.8% و1.41% و0.47% على التوالي، بينما حد صعود «إعمار العقارية» بنسبة 0.17% و«دبي الإسلامي» 0.95% من وتيرة هبوط السوق. وتصدر سهم «دي إكس بي» نشاط السوق بالأحجام بنحو 27.5 مليون سهم وبقيمة 12.75 مليون درهم وأغلق منخفضاً 2.55%، فيما تصدر «إعمار» النشاط بالقيم بنحو 46.8 مليون درهم بتداول 8.19 ملايين سهم، ثم «جي اف اتش» بنحو 35.4 مليون درهم.

وهبط بسوق العاصمة تراجع أسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 2.98% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 24.78 مليون درهم، إلى جانب انخفاض «دانة غاز» 2.2% و«الدار العقارية» بنسبة 1.34% مع تصدره النشاط بالأحجام بنحو 16.8 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «اتصالات» بنحو 0.57%.

عقود

انخفضت التداولات على العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 100 عقد بقيمة 4.62 آلاف درهم من خلال عملية واحدة على عقود «دي إكس بي» ليتراجع بنسبة 2.55%.

أجانب

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب والخليجيين أمس نحو البيع في السوقين بصافي استثمار بلغ 58 مليون درهم، منها 8.6 ملايين للعرب و2.5 مليون للخليجيين، و46.6 مليوناً للأجانب، في المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 58 مليون درهم.

واتجهت المحافظ الاستثمارية أيضا نحو البيع بصافي استثمار بلغ 16.2 مليون درهم، منها 15.13 مليونا في سوق أبوظبي ومليون واحد في سوق دبي، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 16.2 مليون درهم.

إفصاحات

ـــ أوصى مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 15% من رأس المال عن 2017، وتحويل رصيد صافي الأرباح المتبقي إلى حساب الاحتياطي العام، وتم تحديد يوم 24 أبريل المقبل، موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للشركة.

ـــ دعا مجلس إدارة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين، الجمعية العمومية للانعقاد في 26 أبريل المقبل، للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 10% من رأس المال عن 2017.

ـــ أوصى مجلس إدارة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% (ما يعادل 10 فلوس لكل سهم)، وأسهم منحة بنسبة 3% من رأس المال عن عام 2017.

توعية

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