«مبادلة» و«تانيو» يستثمران 400 مليون يورو في اليونان

وقّع صندوق التنمية الاقتصادية الجديد في اليونان «تانيو»، وهو صندوق يستثمر في صناديق استثمار رأس المال الجريء في اليونان، مذكرة تفاهم مع شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار الاستراتيجي المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، لإنشاء منصة استثمار مشترك، برأسمال قدره 400 مليون يورو، ستستهدف الفرص الاستثمارية المجزية في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في اليونان. وقع مذكرة التفاهم من الجانب اليوناني، أنطونيس جورجاكاكيس رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لصندوق «تانيو»، ومن الجانب الآخر، وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة «مبادلة»، خلال حفل خاص أقيم في أبوظبي، أمس.

منصة

وبموجب شروط مذكرة التفاهم، سيسهم كل من «تانيو» و«مبادلة»، بمبلغ 200 مليون يورو من كل طرف في منصة الاستثمار المشترك الجديدة، التي ستركز على الاستثمار في الشركات الواعدة، التي تتمتع بإمكانات نمو عالية في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في اليونان. كما تقضي الاتفاقية، بتبادل المعرفة بين الطرفين، ما سيعزز العلاقات الدبلوماسية والتجارية القوية بين اليونان ودولة الإمارات.

وقال يانيس دراغاساكيس نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، في معرض تعليقه على إبرام مذكرة التفاهم: «يأتي إطلاق منصة جديدة للاستثمار المشترك، ترسيخاً للشراكة اللافتة بين الجانبين. ولطالما ربطت علاقات دبلوماسية قوية بين اليونان ودولة الإمارات، على مدار عقود، وشهدنا في الأعوام الأخيرة، زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين بلدينا. ويمثل التوقيع على مذكرة التفاهم، الخطوة الأولى نحو تعاون أوسع نطاقاً بين «مبادلة» و«تانيو»وتشجيع نمو الشركات ذات آفاق النمو العالية، ضمن أهم قطاعات الاقتصاد اليوناني».

استكشاف

من جانبه، قال معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب لشركة «مبادلة للاستثمار»: «أثبت الاقتصاد اليوناني، مرونته خلال السنوات الأخيرة، واليوم، تشهد العديد من قطاعاته نمواً ملحوظاً. وبوصفها مستثمراً وشريكاً عالمياً واستراتيجياً طويل الأمد، تركز «مبادلة» على استكشاف الفرص، عبر مختلف الأسواق التي تنطوي على آفاق استثمارية جذابة، وإمكانات متميزة لتحقيق عائدات مجزية وثابتة».

وأسست الحكومة اليونانية صندوق «تانيو» عام 2001، وهو شركة استثمارات رئيسة، متخصصة في الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء، التي تركز على الشركات الناشئة، أو التي تمر بمراحلها الأولى أو التوسعية، وخاصةً في الشركات اليونانية الصغيرة والمتوسطة، العاملة في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد الجديدة. ويتم تمويل «تانيو» حالياً من قبل الحكومة اليونانية ومستثمرين من قطاع المؤسسات، ويمتلك الصندوق حتى تاريخه، استثمارات غير مباشرة في نحو 50 شركة، عبر أكثر من 10 صناديق لرأس المال الجريء.

نشاط

تنشط «مبادلة» في 13 قطاع أعمال، عبر أكثر من 30 دولة حول العالم، حيث تضع شراكاتها مع أفضل المؤسسات ضمن فئتها، على رأس أولوياتها. وتشمل مجالات أعمال «مبادلة»، إنشاء وتطوير شركات صناعية رائدة عالمياً في قطاعات، مثل صناعة الطيران، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأشباه الموصّلات، والمعادن والتعدين، والطاقة النظيفة، والمرافق، وإدارة الأصول المالية المتنوعة.