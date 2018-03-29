«موارد للصرافة» وياس بنك يتعاونان في خدمة عملائهما

وقّعت مجموعة شركات موارد للصرافة، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع ياس بنك «YES BANK»، رابع أكبر بنك تجاري في القطاع المصرفي الخاص بالهند، وذلك بهدف تأسيس شراكة استراتيجية، تتيح لموارد للصرافة، التعاون الفعال مع شبكة البنك المصرفية، التي تضم أكثر من 1000 فرع و1800 جهاز صراف آلي، حيث تغطي هذه الشبكة، جميع أنحاء البلاد بالمدن والبلدات الرئيسة في جميع أنحاء الهند.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار تعاون موارد للصرافة المثمرة، مع العديد من المصارف العالمية، بهدف خدمة احتياجات العميل في أي مكان، وتقديم تجربة مصرفية غير مسبوقة، بهدف استقطاب أكبر شريحة من العملاء العاملين داخل الدولة وخارجها، تشمل حوالات أسرع وآمنة، وتغطية شاملة لكل المدن والولايات بالهند.

وأكد أحمد علي بن حيدر مدير عام شركة موارد للصرافة، أن هذا اللقاء، والذي ترتب عليه توقيع مذكرة التفاهم، من شأنها تعزيز وتقوية العلاقات بين المؤسستين، خاصة أن «ياس بنك»، يعد من بين أكبر وأسرع البنوك التجارية نمواً في مختلف جداول البنوك المصرفية الهندية، من خلال الامتيازات والخدمات المصرفية التي يقدمها للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مجموعة منتجات شاملة من الأسواق المالية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقطاب موارد للصرافة، لأكبر عدد من الجالية الهندية المقيمة بالبلاد، للتحويل من خلالها، لافتاً إلى أن موارد للصرافة، تحرص دائماً على تقديم خدمات نوعية عالية الجودة، وبدرجة عالية من الكفاءة، تتمحور حول خدمة العملاء، وتقديم خدمات مصرفية غير مسبوقة.

وأبدى بن حيدر، ارتياحاً وتفاؤلاً كبيراً بمستقبل قطاع الصرافة والتحويلات المالية في الدولة، خلال السنوات المقبلة، في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في القطاعات المختلفة، خاصة السياحة والسفر والتجارة، وعودة النمو لقطاع العقارات والإنشاءات، وما يصاحبه من توسع في التوظيف، واستقطاب عمالة جديدة، مضيفاً أن هذا التوسع، يتزامن مع ما لدى موارد للصرافة، من خطط توسعية جديدة خلال السنوات المقبلة، تتضمن تحديد المواقع الجديدة المقترحة لافتتاح فروع جديدة، فضلاً عن التعرف إلى الاحتياجات المستقبلية للتوظيف لموارد للصرافة، ورصد الاستثمارات المطلوبة لتغطية هذه التوسعات.