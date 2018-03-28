«القياديات» تضغط على سوق دبي وجني أرباح في أبوظبي

أغلقت أسواق الأسهم في المنطقة الحمراء بنهاية تداولات أمس مع بقاء السيولة عند مستويات متدنية دون 500 مليون درهم وسط غياب المحفزات إذ واصلت الأسهم القيادية الضغط على أداء سوق دبي، فيما تعرض سوق العاصمة لضغوط جني أرباح بعد بلوغه أعلى مستوياته في 13 شهراً.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.35% أو ما يعادل 10.95 نقاط ليصل إلى 3092.85 نقطة مستمراً في هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي لأدنى مستوياته منذ فبراير 2016، مع تراجع «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» و«أرابتك» و«بنك دبي الإسلامي». وفقد سوق العاصمة 39.3 نقطة أو ما نسبته 0.84% ليغلق عند 4611.75 نقطة بضغط هبوط أسهم «بنك أبوظبي الأول» «واتصالات» و«الدار العقارية».

ووصلت سيولة السوقين إلى 478.8 مليون درهم بواقع 337.6 مليوناً في دبي و141.18 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 327.8 مليون سهم منها 258.8 مليوناً في دبي و69.02 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3880 صفقة.

سيولة

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث لدى شركة «أمان» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية لا تزال تفتقد إلى قوة الدفع المتمثلة في سيولة جديدة تدعمها على الصعود والانتعاش، مشيراً إلى وجود حالة من القلق والترقب مسيطرة على معنويات المستثمرين مع ضعف الثقة وانتظار محفزات جديدة.

وأضاف الأعصر لـ«البيان الاقتصادي» إن الأسهم القيادية خصوصا في قطاع العقارات استمرت في الضغط على أداء سوق دبي الذي هبط بدوره لأدنى مستوياته في عامين رغم تداول غالبية الأسهم لمستويات سعرية جاذبة سعي الأجانب والمؤسسات إلى اقتناصها في الجلسات الماضية.

وضغط على سوق دبي تراجع أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.55% و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.42% و«أرابتك» 1.33% و«بنك دبي الإسلامي» 0.76% و«إعمار للتطوير» 0.18%، بينما لم ترتفع سوى 6 أسهم من بينهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.85% بالغاً أعلى مستوياته في عدة سنوات.

وتصدر سهم «جي اف اتش» نشاط السوق من حيث القيم والأحجام بعد تجاوزها 52.2 مليون سهم بقيمة 74.49 مليون درهم وأغلق متراجعاً 1.41%، فيما حل «إعمار للتطوير» في المرتبة الثانية من حيث النشاط بالقيم بنحو 50.6 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 30.8 مليوناً.

ضغوط

وبين الأعصر أن سوق العاصمة تعرض لضغوط جني أرباح في أعقاب المكاسب الكبيرة لسهم «بنك أبوظبي الأول» في الجلسة السابقة وبلوغه أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام، بينما لا يزال هناك زخم في التداولات على «دانة غاز» بفضل مقترح التوزيعات السنوية للمرة الأولى في تاريخ الشركة.

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.67% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 24.18 مليون درهم، إلى جانب تراجع «اتصالات» بنسبة 1.12% و«الدار العقارية» 0.88%، في المقابل ارتفعت أسهم «أبوظبي التجاري» و«أغذية» بنحو 3.85% و2.82% على التوالي، كما صعد «دانة غاز» بنسبة 1.12% وتصدر النشاط بالأحجام بنحو 16.4 مليون سهم.

عقود

شهد سوق العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس تداولات محدودة على نحو 900 عقد بقيمة 300.3 ألف درهم من خلال 3 عمليات، وانخفضت عقود «إعمار العقارية» بنسبة 1.55%، فيما تراجعت عقود «داماك» بنسبة 0.37%.

تظلم

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