«أبوظبي الإسلامي» ينال 4 جوائز من «إسلاميك فاينانس نيوز» 2018

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن فوزه بأربع جوائز في حفل توزيع جوائز مجلّة «إسلاميك فاينانس نيوز» (IFN)، الذي أقيم في دبي، وهي: جائزة «أفضل مصرف إسلامي خاص»، و«أفضل صفقة تمويل مشترك للعام»، و«أفضل صفقة للعام في دولة الإمارات»، و«أفضل صفقة مشاركة للعام».

وتُعد جوائز مجلة «إسلاميك فاينانس نيوز» إحدى الجوائز المرموقة في قطاع التمويل الإسلامي، إذ تكرّم المؤسسات المالية التي تظهر أفضل معايير القيادة والابتكار والتميّز في تنفيذ الصفقات والمعاملات على مدى العام.

وحققت جوائز «إسلاميك فاينانس نيوز» نمواً قوياً، خاصة في الوقت الراهن الذي نلمس فيه زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم. ويتم اختيار الفائزين بالجوائز بناءً على توصيات لجنة التحكيم المكوّنة من خبراء مستقلين يقيّمون كل صفقة على حدةٍ، وفقاً لحزمة من المعايير المحددة مسبقاً. وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي:

«نفخر بالجوائز القيّمة التي تتوّج جهودنا ونجاحاتنا المحققة خلال العام الماضي. وتعكس كل جائزة تفاني فريق عمل المصرف الذي أظهر درجة عالية من الالتزام والجدية في توفير تجربة خدمات متميّزة تلبي احتياجات العملاء والشركاء.

ويواصل «أبوظبي الإسلامي» دوره البارز في إنجاز أهم وأضخم الصفقات بالمنطقة، كما تمكّن من بناء قاعدة متينة للانطلاق إلى آفاق أوسع من النمو في الوقت الذي يواصل فيه إطلاق حلول مصرفية جديدة متوافقة مع مبادئ الشريعة، وبما يلبي مختلف احتياجات عملائنا».

ونجح مصرف أبوظبي الإسلامي في قيادة مجموعة واسعة من الصفقات على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، بما فيها صفقة ترتيب تمويل بقيمة 300 مليون دولار لمصلحة طيران الاتحاد وتمويل مشترك بقيمة 75.6 مليون دولار لمصلحة شركة دبي لصناعات الطيران، وتمويل مشترك قدره 1.25 مليار دولار لشركة GEMS MENASA.

وأدى مصرف أبوظبي الإسلامي دوراً بارزاً في هيكلة وترتيب وتنسيق وإبرام تمويل بـ1.5 مليار درهم لمصلحة الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، كما اضطلع بدور المنظّم الرئيس المفوض المشترك ومدير التغطية في تأمين الشق الإسلامي من تمويل «شركة تمويل المطارات» (فينكو) البالغ قيمته 3 مليارات دولار.