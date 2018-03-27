دبي بين أفضل 10 مراكز تكنولوجيا مالية عالمياً

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن تطورات مهمّة في منظومة التكنولوجيا المالية التابعة له، ليعزّز بذلك مكانته كأفضل مركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة وأحد أفضل 10 مراكز على مستوى العالم في هذا المجال.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يأتي العمل على ترسيخ دعائم مستقبل مزدهر للصناعة المالية وتعزيز الشمول المالي، في صدارة جدول أعمال دبي وأجندة مركز دبي المالي العالمي.

وتأكيداً على التزامنا بذلك، نفخر بأننا نجحنا بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والدعم الحكومي الكبير، في تهيئة بيئة العمل المناسبة وإطلاق العديد من المبادرات الطموحة التي تشجع الابتكار.

ولن نكتفي بما حققناه حتى الآن من إنجازات، بل لدينا طموحات أكبر بالنسبة لمستقبل الخدمات المالية في المنطقة، ونتطلع بحماس كبير إلى الارتقاء بكفاءة البنية التحتية بشكل متواصل من أجل دفع عجلة تطوير المزيد من الشركات والحلول المبتكرة انطلاقاً من المركز».

وجهة للابتكار

واستكمالاً للنجاح الكبير الذي حققه مسرع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» خلال العام 2017، انضمّت أخيراً إلى مجتمع التكنولوجيا المالية المتنامي في المركز، خمس شركات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة جديدة، من ضمنها «فيرتشوال آي»، أول شركة لتكنولوجيا التأمين في المنطقة؛ و«أماني» و«ريغيوليشن تكنولوجي سوليوشنز»، أول شركتين للتكنولوجيا التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي.

وتتخصص «فيرتشوال آي» في تقديم خدمات تقييم المخاطر والمطالبات في قطاع التأمين، وذلك عبر تقنية تعمل على أتمتة إجراءات تجميع البيانات وتحليلها.

ومن ثم إصدار تقارير التقييم. وخلال فعاليات ملتقى التأمين العالمي في دبي، الذي عُقِد خلال فبراير 2018، نالت الشركة جائزة الجيل القادم في مجال تكنولوجيا التأمين «إنشورتك» من بين 5 شركات ناشئة تنافست على الجائزة وقدمت أفكاراً تجارية مبتكرة أمام لجنة التحكيم المستقلة.

وتعدّ شركة «أماني» منصة سحابية جديدة تعتمد على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو التعاملات الرقمية (بلوك تشين) ومؤتمتة بالكامل لكي تستبعد حالات عدم الامتثال مع خفض التكاليف. وهي منصة تهيئة آلية تماماً قائمة على تقنية تعلُّم آلي وقابلة بشكل كبير للتطوير، وتتضمّن مجموعة واسعة من الإمكانات التي تعزز تجربة العملاء.

ومن جهة أخرى، تتخصص شركة الخدمات التكنولوجية «ريغيوليشن تكنولوجي سوليوشنز» في توفير تكنولوجيا التنظيم الآلي، وتسعى إلى تطوير نافذة موحدة لتقديم الاستشارات التنظيمية وإعداد التقارير، وكانت الشركة قد انطلقت عام 2017 كشراكة بين كلية لندن الجامعية، وشركة المحاماة «كلايد آند كو» وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة.

النقد الرقمي

كما استقبل مركز دبي المالي العالمي «آت كاش» القائمة على تكنولوجيا بلوك تشين أو سلسلة الكتل، والتي يتمحور عملها حول تحويل النقد الورقي إلى رقمي بهدف تزويد المصارف المركزية والمؤسسات المالية بخاصية توثيق ومصادقة فائقة لإدارة الهوية، إضافة إلى عملة تسوية رقمية يتم صياغتها وفق متطلبات وأغراض محددة.

وأما الشركة الخامسة التي انضمت إلى منظومة التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي، فهي «بيزنس أناليتكس تكنولوجيز» التي تجمع بين منتجات تحليلات البيانات والاستشارات الإدارية لمساعدة العملاء على التعامل مع البيانات الكبيرة وقياسها.

وفي كلمتها خلال «قمة الابتكار المالية الدولية» وفعالية «مختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية»، أخيراً، ضمن أسبوع لندن للتكنولوجيا المالية.

ألقت رجاء المزروعي نائب الرئيس التنفيذي لــ «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه منصات التكنولوجيا المالية، مثل مركز دبي المالي العالمي، في استقطاب رؤوس الأموال وتحفيز استراتيجيات الابتكار الوطنية، وتهيئة الضوابط والتشريعات اللازمة لعمل وازدهار شركات التكنولوجيا المالية.

زخم

قالت رجاء المزروعي: «يكتسب قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ودولة الإمارات بشكل خاص، زخماً متزايداً تدعمه الحاجة المتنامية إلى حلول مالية أكثر كفاءة ويمكن استخدامها والوصول إليها بسهولة أكبر. ونحن في (دبي المالي) نوفر بنية تحتية مناسبة ومنظومة عمل متكاملة تتيح لنا التعاون والعمل عن كثب مع مجتمعنا المالي الذي يُعد الأضخم في المنطقة».