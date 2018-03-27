سوق أبوظبي نحو أعلى مستوى في 13 شهراً بدعم «أبوظبي الأول»

سيطر التباين على أداء الأسواق المحلية في ختام تعاملات أمس مع بقاء السيولة دون 400 مليون درهم وصعد سوق أبوظبي صوب أعلى مستوياته في 13 شهراً مدفوعاً بمكاسب قوية لسهم «أبوظبي الأول» بينما واصلت الأسهم القيادية في الضغط على سوق دبي رغم عودة سهم «إعمار» للمكاسب.

وتراجع سوق دبي 0.36% أو ما يعادل 11.36 نقطة عند 3103.8 نقاط بضغط هبوط أسهم «أرابتك» و«دبي للاستثمار» و«إعمار مولز» و«بنك دبي الإسلامي».

وربح سوق أبوظبي 35.78 نقطة أو 0.78% ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة مستقراً عند 4651.05 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ فبراير 2017 مدعوماً بصعود سهم «أبوظبي الأول» لأعلى مستوياته في 3 سنوات إلى جانب مكاسب «أدنوك للتوزيع».

ووصلت سيولة السوقين أمس إلى 384.6 مليون درهم بواقع 247.6 مليوناً في دبي و136.9 مليوناً في أبوظبي وجرى تداول 216.3 مليون سهم منها 144.8 مليوناً في دبي و71.49 مليوناً في أبوظبي عبر تنفيذ 3581 صفقة.

ترقب وقلق

وقال المحلل المالي عمرو حسين، إن الأسواق المحلية أغلقت على تباين مع استمرار السيولة عند مستوياتها المتدنية في ظل استمرار حالة القلق والترقب المسيطرة على المعنويات انتظاراً لمحفزات جديدة تنعش الأسهم وتحفزها على الصعود بقوة.

وأضاف حسين أن سوق دبي استمر في التراجع صوب أدني مستوياته في عامين تحت ضغط من هبوط بعض الأسهم القيادية في الوقت الذي استرد فيه «إعمار» عافيته وتحول نحو المنطقة الخضراء، متوقعاً أن يستعيد سوق دبي نشاطه وزخمه في الجلسات القادمة مع وصول معظم الأسهم لمستويات جاذبة.

وضغط على سوق دبي تراجع أسهم «أرابتك القابضة» و«دبي للاستثمار» و«إعمار مولز» و«دبي الإسلامي» بنحو 2.6% و2.31% و1.39% و1.31% على التوالي، بينما قلص صعود سهم «إعمار » بنسبة 1.22% من وتيرة هبوط السوق.

ودعم صعود سوق العاصمة ارتفاع «بنك أبوظبي الأول» 2.58% وسط تداولات نشطة بقيمة 25.3 مليون درهم إلى جانب ارتفاع «أدنوك للتوزيع» بنسبة 2.31% و«الدار العقارية» بنسبة 0.89% واستقرار «اتصالات».

* إفصاحات

* أعلن البنك العربي المتحد استقالة وائل زهنان من منصب أمانة سر البنك، على أن يتم تعيين ديمة الصوص كأمين سر لمجلس الإدارة علماً بأنها تشغل منصب مدير الدائرة القانونية للبنك.

* تعقد المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق اجتماع الجمعية العمومية 19 أبريل للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 10% من رأس المال كأسهم منحة.

* انتخب مجلس إدارة «الواحة كابيتال» سالم راشد النعيمي رئيساً جديداً للمجلس، وأحمد الظاهري نائباً للرئيس، وتعيين مايكل راينز رئيساً تنفيذياً للشركة.

* أعلنت «دي إكس بي إنترتينمنتس» استقالة إدريس الرفيع من عضوية مجلس الإدارة وتعيين مالك آل مالك بدلاً منه.