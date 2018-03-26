«أبوظبي الوطنية للتأمين» تحتفي بخريجي الدفعة الثانية من برنامج «إماراتي»

هنأت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، خريجي الدفعة الثانية من المواطنين الإماراتيين الذين أنهوا دراستهم في برنامج «إماراتي»، تحت إشراف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

وسجلت الشركة موظفيها الإماراتيين الجدد في برنامج تطوير مكثف يقدمه معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، والذي يهدف إلى تحسين الخبرة والمهارة الفنية لجميع المشاركين خاصةً موظفي قطاع التأمين.

ويتكون البرنامج الذي انطلق عام 2016 من مجموعة دورات تدريبية تشمل جوانب التأمين والاكتتاب من خلال استخدام أدوات ونظم تعليم متطورة.

وتخرجت الدفعة الأولى في أبريل 2017، فيما احتفلت الشركة، أمس، بتخريج الدفعة الثانية التي ستبدأ المرحلة الثانية في التدريب العملي في مجالات العمل المختلفة.

تطوير المواهب

وقال عبدالله النعيمي، نائب رئيس تنفيذي لقطاع الخدمات المساندة لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «تلتزم الشركة بالاستثمار في تطوير المواهب الإماراتية وتوفير المهارات المناسبة للحصول على وظائف ناجحة ومستدامة في قطاع التأمين. فقد تخرج حتى الآن 23 مواطناً إماراتياً بعد أن أكملوا تدريبهم في هذا البرنامج، ونشعر بالفخر لتحقيق هذه النتائج، وسنواصل استثمارنا في برنامج التدريب والتطوير سعياً لتقديم المساهمات طويلة المدى إلى مجتمعنا والمساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة».