5 مليارات درهم صفقات العقارات قيد الإنجاز خلال 3 أشهر

بلغت الصفقات العقارية للوحدات السكنية قيد الإنجاز في دبي أكثر من 5.1 مليارات درهم، أبرمها مستثمرون من مختلف دول العالم خلال الربع الأول من العام الجاري طبقاً لقراءة لـ«البيان الاقتصادي» في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبحسب البيانات توزعت تلك الصفقات على 50 مشروعاً قيد الإنجاز في مناطق التملك الحر في الإمارة. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق الأعلى على صعيد قيمة المبيعات الإجمالية بعدما سجلت مبيعات تجاوزت 518 مليون درهم، قيمة 503 شقق سكنية اشتراها المستثمرون خلال الفترة المذكورة.

وطبقاً للبيانات فإن منطقة المركاض تصدرت باقي المناطق على صعيد الأعلى بيعاً للوحدات السكنية قيد الإنجاز، بعدما باعت 591 وحدة بقيمة إجمالية تجاوزت 415 مليون درهم.

وكانت منطقة سيح شعيب 2 الأقل حظاً بين مناطق دبي، لاسيما وأنها شهدت بيع شقة سكنية واحدة فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بقيمة 425 ألف درهم. لتصبح أقل المناطق بيعاً للوحدات السكنية وأقلها على صعيد قيمة الصفقات.

وتجتذب العقارات قيد الإنجاز أو التصميم أو ما يعرف بعقارات الخريطة، العديد من الراغبين بالتملك سواء للاستخدام أو الاستثمار. وأدى إقبال المستأجرين الراغبين بالتحول من الاستئجار إلى التملك إلى قيام العديد من المطورين العقاريين بطرح جدول سداد أكثر مرونة يتيح لتلك الشريحة تحقيق طموحها بامتلاك منزل.