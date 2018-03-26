تكريم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني لريادتها في الابتكار

نال بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة جائزتين مرموقتين على المستوى الوطني تقديراً لمكانته الريادية المتميزة في مجال الابتكار المصرفي. وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وبتنظيم مجموعة دبي للجودة، انعقد حفل توزيع جوائز الإمارات للابتكار لأول مرة هذا العام، حيث حاز بنك الإمارات دبي الوطني التكريم تقديراً لمنتجاته المصرفية المبتكرة التي تعد الأفضل ضمن فئتها، إلى جانب ريادته في دعم وتعزيز الابتكار في جميع أنحاء المنطقة. وتهدف الجوائز المرموقة إلى تكريم شركات القطاع الخاص الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات.

ونالت Liv. أول منصة خدمات مصرفية رقمية في المنطقة تستهدف شباب جيل الألفية، جانباً من التكريم بحصولها على جائزة الابتكار في الخدمات المالية خلال حفل توزيع جوائز العرب للابتكار الذي انعقد خلال «ملتقى العرب للابتكار». وبوصفها أول منصة خدمات مصرفية رقمية في الإمارات، حازت Liv. على الثناء والإشادة نظراً لدورها الفاعل في تطوير المشهد المصرفي في الدولة والارتقاء به نحو آفاق جديدة، إذ تمنح الشباب من جيل الألفية إمكانات فريدة وفرصاً مبتكرة تساعدهم على التمتع بنمط حياة متميز يتيح لهم اتخاذ خيارات مالية صحيحة، ويمكنهم من تحقيق غاياتهم وطموحاتهم.

ويتمتع «الإمارات دبي الوطني» بمكانة مرموقة في طليعة مزوّدي الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة، حيث قام بإطلاق عدة منتجات مصرفية تعتبر الأولى من نوعها في القطاع، وذلك عبر مختبر الإمارات دبي الوطني المستقبلي. دبي - البيان