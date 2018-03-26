بنك دبي الإسلامي يطرح تمويلاً سكنياً بخيارات مرنة

أطلق بنك دبي الإسلامي، منتج تمويل سكني جديداً يهدف إلى تغيير مفهوم التمويل السكني في الإمارات. ويعتبر منتج «سكني» من دبي الإسلامي بمثابة محطة واحدة تلبي احتياجات المتعامل المتعلقة بالتمويل السكني.

وعلاوة على كونه خياراً آخر للتمويل، فهو يزيح التحديات التي يواجهها غالباً المتعاملون ابتداءً من المصطلحات المعقدة إلى الوثائق الورقية متعددة المراحل، ويضيف في الوقت نفسه المزيد من الخيارات الجديدة والمغرية كجزء من هذه الحزمة. ويستفيد المتعاملون مع منتج «سكني» من بساطة وسهولة فهم التفاصيل والحسابات منذ البداية، حيث يتم شرح كل خطوة من الإجراءات خلال رحلة التمويل السكني.

ويقدم «سكني» الحد الأكبر لمعدلات الربح في سوق الإمارات، ما يمنح المتعاملين خياراً أكبر ومرونة طوال فترة تمويلهم السكني ابتداءً من اختيار دفعاتهم الشهرية وموازنة التكاليف الإضافية التي ترافق شراء المسكن والاهتمام بمسكنهم ومحتوياته، إضافة إلى حماية مستقبل العائلة.

اجتياز التعقيدات

وقال فارون سود، رئيس التمويل السكني في البنك: «مع عقود من الخبرة في التمويل السكني، قمنا بإطلاق «سكني» لنقدم عرض التمويل السكني الأكثر توافقاً في السوق. وباعتبارنا أكبر لاعب في التمويل السكني في الإمارات، فإن بنك دبي الإسلامي في وضع مثالي لمساعدة المتعاملين على اجتياز التعقيدات عند شراء المسكن».

وأضاف: «قمنا بالاستماع والإنصات جيداً لما كان يتردد في السوق. يشعر مشترو المساكن بالتوتر بالفعل حيال ما يمثل لهم الاستثمار الأكبر الذي يقومون به في حياتهم، فهم لا يريدون المزيد من التعقيدات التي تنطوي عليها هياكل التسعير المعقدة.

وبالتالي، فإن الشفافية والبساطة التي يتميز بها منتج «سكني» من بنك دبي الإسلامي بالنسبة للتسعير، فضلاً عن المرونة والتنوع في آليات الدفع والخدمات ذات قيمة إضافية بخصومات جذابة.