«النعيم» ترفع شركات الإدراج المزدوج في سوق دبي إلى 17

تشهد أسواق الأسهم المحلية عدداً من الأحداث المهمة في تداولات الأسبوع الجاري على رأسها إدراج شركة «النعيم القابضة للاستثمار» المصرية أسهمها في سوق دبي المالي، اليوم، كثاني إدراج مزدوج يشهده السوق خلال العام الجاري بعد إدراج «الإثمار القابضة» في يناير الماضي.

وبهذا الإدراج يرتفع إجمالي عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى 67 شركة مساهمة عامة، فيما يرتفع عدد شركات الإدراج المزدوج إلى 17 شركة، الأمر الذي يعزز المكانة الرائدة لسوق دبي المالي كوجهة إدراج مفضلة بالنسبة للعديد من الشركات الرائدة محلياً وإقليمياً.

وقال محللون وخبراء لــ«البيان الاقتصادي» إن الإقبال الكبير من الشركات الإقليمية للإدراج المزدوج في سوق دبي يأتي في ظل مساعي هذه الشركات للاستفادة من التطور الملحوظ للسوق واحتلاله مرتبة متقدمة بين بورصات المنطقة.

قاعدة المستثمرين

وتقول «النعيم القابضة» إن الإدراج في سوق دبي يضمن للشركة توسيع قاعدة المستثمرين وضمان توفير السيولة اللازمة لتوسعات الشركة المستقبلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرة الشركة التنافسية في مصر والوطن العربي.

وتوجد اتفاقية للربط موقعة بين مصر للمقاصة وكل من سوق دبي المالي وناسداك دبي وسوق أبوظبي المالي، تتيح للشركات في البلدين للإدراج المزدوج في البورصات المالية، بما يسهل حركة الأوراق المالية بين أسواق الإمارات ومصر.

تكامل الأسواق

وتعد الاتفاقية الموقعة منذ نحو ثلاثة أعوام حجر الأساس للتكامل بين الأسواق المالية في البلدين، من خلال تهيئة البنية التحتية للشركات الإماراتية والمصرية الراغبة في القيد المزدوج للاستفادة من الفرص المتاحة في كلا السوقين.

في سياق متصل، ستشهد الأسواق المحلية 12 اجتماعاً للجمعيات العمومية السنوية، وتشمل كلاً من: بنك «الإمارات دبي الوطني» و«بنك الاستثمار» و«مصرف الإمارات الإسلامي» و«سوق دبي المالي» و«عمان والإمارات» و«جي اف اتش» و«الشارقة للتأمين» و«إسمنت الاتحاد» و«أريج للتأمين» و«الإثمار القابضة» و«تكافل الإمارات» و«مجموعة الشارقة».

توزيعات نقدية

كذلك تستحق التوزيعات النقدية للمساهمين في شركات «أبوظبي لبناء السفن» و«طيران أبوظبي» و«بنك أبوظبي التجاري» و«بنك رأس الخيمة الوطني» و«العربية للطيران» و«الأغذية المتحدة» و«بنك أم القيوين» و«رأس الخيمة العقارية» و«أم القيوين للاستثمارات العامة» و«بنك الفجيرة» و«أبوظبي الوطنية للتأمين» و«العين الأهلية للتأمين» و«الرمز كوربوريشن» و«الوطنية للتأمينات العامة».