«مونداك»: نمو متسارع للتقنيات المالية في الإمارات

أكد موقع «مونداك» الشبكي أن التقنية المالية العصرية «فينتك» قد شهدت نمواً متسارعاً في دولة الإمارات على مدى السنوات الأخيرة. جاء ذلك في سياق تقرير نشره الموقع مؤخراً عن التقنية المالية في دولة الإمارات.

وذكر مونداك أيضاً أن دولة الإمارات باتت توفر الآن لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية المالية مزيجاً من الخيارات المالية واسعة النطاق.

وسرد الموقع بعضاً من هذه الخيارات، وهي: الصناديق التابعة للحكومة أو التابعة للمناطق الحرة، أنظمة احتضان المشروعات الناشئة والشركات المبتدئة، المستثمر الممول (angel investor)، المستثمر العائلي أو الصديق (investor seed )، المستثمر الرأسمالي المجازف (venture capitalist)، الأسهم الخاصة، البنوك التقليدية والتمويل الجماعي.

تذليل العقبات

وأشار «مونداك» والذي يعد من أكبر المواقع المتخصصة في تقديم الدراسات والاستشارات المالية والقانونية على مستوى العالم، إلى أن المناطق الحرة المالية في دولة الإمارات قد طورت في الآونة الأخيرة برامج تهدف إلى التسهيل على الراغبين في تأسيس شركات متخصصة في التقنية المالية في دولة الإمارات وتذليل العقبات أمامهم، كي يدشنون أنشطة شركاتهم الناشئة بسهولة وسلاسة.

واستشهد تقرير «مونداك» على ذلك بقيام سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبو ظبي، بإطلاق «المختبر التنظيمي»، وهو برنامج يتيح لرواد الأعمال المبتدئين في مجال التقنية المالية اختبار أفكارهم التجارية الجديدة ومشروعاتهم في بيئة آمنة وخالية من الأعباء التنظيمية والقانونية، كونها خاضعة تماماً لسوق أبوظبي العالمي ولنظامه القانوني.

المناطق الحرة

كما تطرقت «مونداك» في تقريرها أيضاً إلى مركز دبي المالي العالمي كمثال آخر على دعم المناطق الحرة في دولة الإمارات للشركات الناشئة في مجال التقنية المالية.

وذكر التقرير أن مركز دبي المالي العالمي قد أبرم شراكة مع شركة «أكسنتشر» العالمية للاستشارات الإدارية والخدمات المهنية لإطلاق مسرع «فينتك هايف» للتقنية المالية، وهو برنامج يستمر 12 أسبوعاً ويهدف إلى احتضان المشروعات المبتدئة في مجال التقنية المالية ومساعدتها على الوصول إلى التمويل.