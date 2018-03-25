«دارك ماتر» لا تخطط لطرح أسهمها في أسواق الأسهم

قال فيصل البنّاي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة دارك ماتر الإماراتية، إن شركته المتخصصة في حلول الأمن الإلكتروني لا تخطط للطرح في سوق الأسهم خلال الوقت الراهن.

وأضاف لـ «البيان الاقتصادي»: نحن في مرحلة النمو والتوسع بعد مرور ثلاثة سنوات منذ تأسيس الشركة ولا نفكر في الفترة الحالية لإدراج أسهمنا في البورصة، قد تكون هذه الخطوة بالمستقبل لكن حتى الآن ليس لدينا شيء مطروح على الطاولة.

ورفض البنّاي تحديد فترة زمنية لإتمام عملية إدراج الأسهم، مؤكداً أن الشركة تركز حالياً على زيادة حجم أعمالها وعقودها التي وصلت إلى نحو 450 مليون دولار (1.6 مليار درهم) في العام الماضي.

وقال فيصل البنّاي إن شركته عازمة على التوسع خارجياً مع التركيز بشكل رئيسي على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما تضع السعودية نصب أعينها مع سعيها لافتتاح فرع في المملكة قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن قاعدة دولة الإمارات شكلت انطلاق أنشطة الشركة في البداية ونتوقع توسيع عمليات الشركة لتشمل أسواقاً أخرى في العالم وصولاً إلى الفوز بمشاريع دولية، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على مجموعة من المشاريع التجارية المهمة مع المؤسسات والهيئات الحكومية.