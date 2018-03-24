الأجانب يتصيّدون الفرص في الأسهم المحلية

اتجهت تعاملات الأجانب والمؤسسات نحو الشراء في سوق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بصافي استثمار 92.5 مليون درهم في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص المتاحة في الأسهم مع وصولها إلى مستويات سعرية مغرية وجاذبة.

وحرص المستثمرون الأجانب والمؤسسات على الاستفادة من تراجعات الأسعار ووصول العديد من الأسهم إلى مستويات سعرية مغرية، حيث انتعشت مشترياتهم مع تصيد أفضل الصفقات والفرص والقيام ببناء مراكز جديدة استعداداً لتحقيق الأرباح مع عودة المؤشرات نحو الصعود مجدداً.

ووفق مسح لــ«البيان الاقتصادي» بلغ صافي الاستثمار المؤسسي إلى نحو 67 مليون درهم كمحصلة شراء بعدما حققوا مشتريات بنحو 859.36 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 792.38 مليون درهم.

وتفصيلاً اتجهت تعاملات المؤسسات نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 30.7 مليون درهم كمحصلة شراء بعد تحقيقهم مشتريات بأكثر من 498.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 468.1 مليون درهم، واتجهت المؤسسات أيضاً نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 36.28 مليون درهم كمحصلة شراء بعد تحقيقهم مشتريات بنحو 360.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 324.2 مليون درهم.

وبلغ صافي استثماراتهم نحو 67 مليون درهم كمحصلة بيع بعد تحقيق مبيعات بنحو 851.7 مليون درهم مقابل مشتريات بنحو 784.7 مليوناً، واتجهوا نحو البيع في دبي بصافي استثمار 30.7 مليون درهم والبيع في أبوظبي بصافي استثمار 36.28 مليون درهم.

وبالنسبة للاستثمار الأجنبي شاملاً العرب والخليجيين فقد وصل صافي الاستثمار إلى نحو 25.5 مليون درهم كمحصلة شراء بعد تحقيقهم مشتريات بنحو 808.5 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 783.08 مليون درهم، ومالت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 7.17 ملايين درهم ونحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 32.6 مليون درهم.

فيما بلغ صافي الإماراتيين 25.5 مليون درهم كمحصلة بيع بعد تحقيقهم مشتريات في السوقين بنحو 835.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 861 مليوناً، ومالت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 7.17 ملايين ونحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 32.6 مليوناً.