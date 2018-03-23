عمومية مصرف عجمان توزع 58.8 مليون درهم أرباحاً نقدية

وافقت الجمعية العمومية السنوية لمصرف عجمان خلال اجتماعها برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة المصرف على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5 بالمئة من رأس مال المصرف بواقع (3.5 فلوس ) للسهم الواحد وبإجمالي (58.811.305) دراهم.

كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدقق الخارجي عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ..

وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2018-2020 كما ناقشت الجمعية العمومية العديد من القرارات وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي والمصادقة على مكافأة مجلس الإدارة والاستماع لتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليه وتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ومدققي حسابات المصرف عن السنة المالية 2018.

تميز

وخلال الاجتماع ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي النجاحات المتواصلة التي يحققها المصرف كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي ومستوى التقدم والتنافسية الذي نجح مصرف عجمان في إحرازه نحو بلوغ مستويات جديدة من النمو والتميز المصرفي على مدار السنوات الماضية.