أسواق الأسهم المحلية تترقب محفّزات إيجابية

غلب التباين على سوق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تراجع ملحوظ في مستويات السيولة مع ترقب المستثمرين لمحفزات إيجابية جديدة.

وتراجع سوق دبي بنسبة 1.49% أو ما يعادل 47.77 نقطة ليغلق عند 3149.53 نقطة متأثراً بهبوط سهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي»، بينما ربح سوق العاصمة 35.1 نقطة أو ما نسبته 0.8% ليغلق عند 4577.84 نقطة مستمراً في صعوده للأسبوع الثاني على التوالي بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«أدنوك للتوزيع» .

ووصلت سيولة السوقين خلال الأسبوع إلى 1.58 مليار درهم، منها مليار في دبي و584.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 892.36 مليون سهم منها و587.8 مليوناً في دبي و304.5 ملايين في أبوظبي، من خلال تنفيذ 14935 صفقة.

وفى جلسة أمس، انخفض سوق دبي بنسبة 1.78% مع تراجع «أرابتك» 3.36% و«إعمار العقارية» 2.96% و«إعمار للتطوير» 2.93% و«دبي للاستثمار» 0.91%، فيما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.24% مع ارتفاع «الدار العقارية» 0.9% و«بنك أبوظبي الأول» 0.88% و«اتصالات» 0.28%.

ضغوط

وقال المحلل والخبير المالي، عمرو حسين: إن هبوط سوق دبي بنحو كبير في تداولات الأمس كان السبب الرئيسي وراء الإغلاق الأسبوعي بالمنطقة الحمراء مشيراً إلى أن التراجع جاء بضغط من إعلان «إعمار العقارية» الاكتفاء بالتوزيعات الاستثنائية لحصيلة طرح «إعمار للتطوير» وهو ما ألقى بظلال سلبية على معنويات المستثمرين. وأضاف حسين لـ«البيان الاقتصادي»:

كان هناك مكاسب قوية في السوقين خلال جلسة الأربعاء مع تفاؤل المستثمرين باتفاق الشراكة الموقع بين قطبي العقارات في الدولة «إعمار» و«الدار العقارية»، لكن تبددت هذه المكاسب في سوق دبي أمس بينما نجح سوق العاصمة في الإغلاق على مكاسب للأسبوع الثاني.

وضغط على سوق دبي الأسبوع الماضي هبوط أسهم «دبي الإسلامي» بنسبة 2.3% و«الإمارات دبي الوطني» 1.9% و«أرابتك» 1.28% و«إعمار العقارية» 1.17% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 235.14 مليون درهم، فيما تصدر «جي اف اتش» النشاط بالكميات بنحو 116.9 مليون سهم وانخفض بنسبة 3.4%، بينما صعد «إعمار للتطوير» و«إعمار مولز» بنحو 4.13% و0.93% على التوالي.

محفزات

ويرى حسين أن الأسواق في حاجة إلى محفزات جديدة مماثلة لاتفاق شراكة «إعمار» و«الدار» والذي ألقى بظلال إيجابية على أداء السوقين ودفع مؤشر دبي لتحقيق أعلى مستوياته في أسبوعين فيما حقق أبوظبي أكبر مكاسب يومية في شهر ونصف، مشيراً إلى أن ظهور أنباء إيجابية سينعش الأسواق ويزيد زخم السيولة.

وتوقع حسين أن تعاود الأسواق الصعود في تداولات الأسبوع القادم لا سيما مع بلوغ جميع الأسهم مستويات سعرية مغرية وجاذبة يتوجب معها الشراء والتجميع في المديين القصير والمتوسط. ودعم صعود سوق العاصمة ارتفاع أسهم «دانة غاز» بنسبة 12% و«بنك أبوظبي الأول» 3.64% و«أدنوك للتوزيع» 3.14% و«اتصالات» 0.28%.

بينما هبط سهم «الدار العقارية» 0.44% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 150.4 مليون درهم بعد تداول 67.6 مليون سهم من خلال 1358 صفقة.

جرى تداول 1200 عقد في ناسداك دبي أمس بقيمة 536 ألف درهم من خلال 3 عمليات، وانخفضت عقود «أرابتك» و«إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» بنحو 3.36% و2.98% و2.95%.

عقود

ملخص تداولات الخميس

البند سوق دبي سوق أبوظبي

المؤشر 1.78%- 0.24%+

قيم التداول 259.4 مليون درهم 144.7 مليون درهم

أحجام التداول 144.2 مليون سهم 109.9 مليون سهم

عدد الصفقات 2363 1161

الأكثر ارتفاعاً أمانات القابضة 1.55%+ دانة غاز 12%+

الأكثر انخفاضاً الإمارات للمرطبات 9.8%- العربي المتحد 10%-

* إفصاحات

* أوصى مجلس إدارة شركة «إعمار مولز» بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 1.3 مليار درهم بنسبة 10% (ما يعادل 10 فلوس للسهم) من رأس المال عن عام 2017، وتحديد 23 أبريل موعداً للعمومية السنوية.

* أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية المدرجة ببورصات دبي والكويت والبحرين، أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً الثلاثاء المقبل لمناقشة الاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة.

* أعلنت شركة «أرابتك القابضة»، عن فوز «أرابتك للإنشاءات»، إحدى الشركات التابعة لها، بعقد إنشاء «قرية مدن» في مدينة خليفة.

* أفادت شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» إنها لا تنوي القيام بتخفيض رأسمالها في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة لبيع الأسهم المشتراة.