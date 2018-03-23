ضعف التوزيعات يضغط على أسعار الأسهم

غلب التباين على أسواق الأسهم المحلية، أمس، وسط استمرار الانخفاض في مستويات السيولة، فيما ضغطت الأسهم القيادية على مؤشرات سوق دبي .

وهبط مؤشر سوق دبي 1.78% مع تراجع «أرابتك» 3.36% و«إعمار العقارية» 2.96% و«إعمار مولز» 3.15% «إعمار للتطوير» 2.93% و«دبي للاستثمار» 0.91%.

وأرجع محللون ماليون التراجع إلى عدم رضا المستثمرين عن توزيعات الأرباح لبعض الشركات القيادية فضلاً عن غياب المحفزات مما قلص حجم التداولات وضغط على المؤشرات. وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.24% مع ارتفاع «الدار العقارية» 0.9% و«بنك أبوظبي الأول» 0.88% و«اتصالات» 0.28%.

وبلغت السيولة الكلية في السوقين 400 مليون درهم فقط مع انحسار الزخم وترقب محفزات جديدة خلال الأيام المقبلة، وبلغ حجم السيولة في سوق دبي المالي نحو 259.4 مليون درهم و144.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 291 مليون سهم منها 144.1 مليون في دبي و109.9 ملايين في أبوظبي عبر تنفيذ 3524 صفقة.