أداء بنك دبي التجاري يوزع 490.5 مليون درهم على المساهمين

أقرت الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 490.5 مليون درهم، أي بنسبة 17.5% من رأسمال البنك (ما يعادل 17.5 فلساً للسهم) عن عام 2017.

وقال البنك المدرج في سوق دبي المالي في إفصاح، أمس، إن آخر يوم شراء لاستحقاق التوزيعات في 28 مارس الجاري، والاستبعاد من الأرباح في 29 والاستحقاق في الأول من أبريل المقبل. ووافقت العمومية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة بين 2018 - 2021 شريطة الحصول على الموافقة النهائية للمصرف المركزي.

وأوضح البيان أن أسماء أعضاء الإدارة هي: الشيخ مكتوم حشر آل مكتوم، وخالد عبدالواحد الرستماني، وعبدالله سيف الحثبور. كما ضمت الأسماء علي فردان الفردان، عمر بالقيزي، حامد أحمد كاظم، بطي سعيد الكندي، حميد محمد القطامي، عبدالله سالم الطريفي، إضافة للسادة أعضاء مجلس الإدارة ممثلي حكومة دبي. كما وافقت الجمعية على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل وقيمته الاسمية الحالية 3 مليارات دولار.