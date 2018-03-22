عمومية «اتصالات» تقر توزيع 6.95 مليارات درهم عن 2017

صادقت الجمعية العمومية لـ«مجموعة اتصالات» خلال اجتماعها السنوي أمس على توصية مجلس إدارة «مجموعة اتصالات» بتوزيع أرباح إجمالية على المساهمين بواقع 80 فلساً عن السهم الواحد عن السنة المالية 2017 بقيمة إجمالية تصل إلى 6.95 مليارات درهم.

كما صادقت الجمعية على برنامج إعادة شراء الشركة لأسهمها بما لا يتجاوز 5% من رأس المال المدفوع بما يعادل 434.8 مليون سهم بغرض الإلغاء أو إعادة البيع.

وعينت الجمعية كلاً من عيسى محمد السويدي كرئيس لمجلس إدارة شركة مجموعة اتصالات، وعيسى عبدالفتاح كاظم كـنائب لرئيس المجلس. كما تم تعيين كل من هشام عبدالله القاسم، ومحمد سلطان الهاملي وصالح عبدالله لوتاه ومريم سعيد غباش كأعضاء لمجلس الإدارة، فيما سيتم تعيين العضو السابع قريباً.

كما انتخبت الجمعية العمومية لاتصالات أربعة أعضاء لمجلس الإدارة لشغل المقاعد غير المخصصة لمساهم الحكومة وهم: الشيخ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري وعبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال وخالـــــــد عبد الواحــــد حسن الرستمــاني وعتيبة خلف أحمد خلف العتيبة.

أداء إيجابي

وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية: حققت مجموعة اتصالات أداءً إيجابياً خلال عام 2017؛ حيث برهنت على قدرتها في الحفاظ على زخم أعمالها وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات والتفاعل الإيجابي مع التطورات السريعة التي شهدها قطاع الاتصالات، من بينها التحول الرقمي والتغيرات الغير مسبوقة في الساحة الاقتصادية داخل أسواقنا المختلفة.

وأضاف السويدي: واصلت «مجموعة اتصالات» تعزيز مكانتها الريادية كإحدى أبرز شركات الاتصالات في المنطقة، حيث تعمل اتصالات على تمكين التحول الرقمي في كافة أعمالها الداخلية والخارجية عبر أسواقها الدولية، من خلال الاستجابة بشكل استباقي في التعامل مع التطورات التكنولوجية، بالارتكاز على أحدث الابتكارات العالمية في صناعة الاتصالات الحديثة.

رؤية

وأكد أنه في ظل رؤية اتصالات الجريئة للمستقبل الرقمي، فإننا نعمل مع الشركات التابعة للمجموعة على تبني خطط الطموح الرقمي من أجل تعظيم فرص النمو والمضي قدما لإحداث التحول الذي صمم ليساهم في الارتقاء والوصول إلى نمط حياة متصل لجميع العملاء، وتسريع عجلة النمو الاقتصادي للشركات، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق التي نعمل بها.

مضيفاً «وبالوصول إلى أبرز التطورات التي شهدتها «اتصالات» خلال العام 2017، واصلت المجموعة أداءها الجيد من خلال تحقيق 8.4 مليارات درهم من الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي والذي نتج عنه هامش أرباح صافية نسبته 16%، كما وصل إجمالي قاعدة المشتركين للمجموعة إلى 142 مليون مشترك، من بينهم 12.6 مليون مشترك بدولة الأمارات».

مستقبل

من جانبه قال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لــ(مجموعة اتصالات)، نجحنا خلال عام 2017 في تمهيد الطريق نحو مستقبل استراتيجي من شأنه أن يسهم في دفع «مجموعة اتصالات» نحو تلبية تطلعات العملاء والمساهمين في تحقيق التحول الرقمي من خلال الاستمرار في الاستثمار في تقنيات المستقبل وريادة الأعمال.

وأكد الرئيس التنفيذي: جاءت إنجازاتنا في عام 2017 كمؤشر واضح على مكانة اتصالات الريادية، كما أظهرت النتائج المالية الجيدة جهودنا المخلصة وتركيزنا الاستراتيجي على التحول الرقمي الذي مكّن «مجموعة اتصالات» من الحفاظ على زخم أعمالها وتعزيز مصادر الإيرادات وإثراء الأعمال وتقديم خدمات وعروض مبتكرة. حيث وصلت الإيرادات الموحدة للمجموعة بنهاية 2017 إلى 51.7 مليار درهم بينما وصلت الأرباح التشغيلية الموحدة قبل احتساب حق الامتياز لــ17.45 مليار درهم بنسبة نمو سنوية بلغت 3% على الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي، وقد ساعد هذا الأداء الجيد «اتصالات» على تعزيز مكانتها كأقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تجارية بلغت 7.7 مليارات دولار.

استراتيجية

وقال العبدولي: أطلقت اتصالات خلال عام 2017 استراتيجية جريئة، تعظّم من خلالها القيمة المقدمة للعملاء وللمساهمين في ظل التحديات المستمرة التي يشهدها قطاع الاتصالات والاقتصاد الكلي في بعض الأسواق التي نعمل بها والتي شهد بعضها تباطؤاً اقتصادياً أدى إلى انخفاض قيمة العملة. وبالرغم من ذلك، تواصل اتصالات سعيها في استهداف النمو مع التركيز على محفظة أعمال مستدامة تجمع التوازن والمرونة في آن واحد.

مضيفاً: اكتسبت استثمارات (اتصالات) في تقنيات الجيل الخامس أهمية كبيرة حيث نجحت (اتصالات) بإجراء أسرع تجربة حية لهذه الشبكة في المنطقة، تمكنت من خلالها من تسجيل رقم قياسي جديد في السرعة على مستوى المنطقة بواقع 71 جيجابت في الثانية. كما نجحنا خلال عام 2017 في الإطلاق التجريبي لأول شبكة لتكنولوجيا 5G ذات النطاق العريض في المنطقة، والتي تم نشرها في بعض المناطق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة».