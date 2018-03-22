«المركزي» يرفع الفائدة بعد زيادة «الأميركية»

أعلن المصرف المركزي أنه سيرفع، اعتباراً من اليوم، أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي، أمس، رفع سعر الفائدة القياسي بواقع 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق مستهدف بين 1.5 و1.75%.

ومن المتوقع أن يُصدر المجلس زيادتين أخريين للفائدة هذا العام وثلاث زيادات 2019. ورفع المصرف المركزي سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل بضمان شهادات الإيداع، بـ25 نقطة أساس، ليصل إلى 2%. وتمثل الشهادات، التي يُصدرها للبنوك العاملة في الدولة، أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.