الترخيص لـ «أبوظبي الأول» بتقديم خدمات مصرفية تجارية في السعودية

حصل بنك أبوظبي الأول، على ترخيص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لتقديم خدمات مصرفية تجارية للأفراد والشركات في السعودية، وذلك كجزء من استراتيجية النمو التي ينتهجها البنك.

يتيح الترخيص الحالي لبنك أبوظبي الأول تشغيل ثلاثة فروع كحد أقصى في المملكة، ويأتي ذلك عقب حصول البنك مؤخراً على موافقة هيئة السوق المالية لتأسيس "شركة أبوظبي الأول للاستثمار- السعودية"، التابعة للبنك والتي ستقدم خدمات استثمارية للعملاء.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول تعليقاً على ذلك: نحن فخورون بالحصول على الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي والذي من خلاله سنزيد شبكة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر توفيرها في المملكة العربية السعودية الشقيقة .

الأمر الذي يعد خطوة بارزة لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعنصراً أساسياً في استراتيجية التوسع الدولي المدروسة التي ينتهجها البنك.

ويأتي ذلك إلى جانب الترخيص الذي حصلنا عليه مطلع العام الحالي لإنشاء شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية، ما يدفعنا للمضي قدماً نحو المرحلة القادمة من خطة النمو في السوق السعودية. ومن خلال تقديم فرص نمو جديدة للعملاء في المنطقة؛ تمثل هذه الإضافة حافزاً آخر لمواصلة التقدم في مسيرة النمو للاقتصاد السعودي، وكذلك دعم العلاقات القوية بين البلدين.

وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: أود التقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة النقد العربي السعودي على دعمهم المتواصل ومنحنا الترخيص بمزاولة أعمال البنك في المملكة خلال مدة قياسية، وهو ما يعد إنجازاً متميزاً لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ويضاف إلى الترخيص الذي حصلنا عليه في شهر فبراير الماضي لإنشاء شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية .

لنتمكن بذلك من تقديم خدمات مصرفية واستثمارية شاملة للعملاء في السعودية.

وتوفر لنا هذه الخطوة منصة يمكننا الاستفادة من خلالها من أكبر اقتصاد في المنطقة. نحن واثقون من أن توسع أعمالنا في المملكة سيعزز من وجودنا الإقليمي وسيمثل مساهمة محورية بالنسبة لشبكة فروعنا الدولية؛ حيث نواصل تلبية احتياجات عملائنا من خلالها كي ننمو معاً.