أسهم دبي تتماسك بدعم «إعمار» و«دبي الإسلامي»

عزز صعود سهمي «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» من تماسك سوق دبي في ختام تداولات أمس، بينما تراجع سوق العاصمة مدفوعاً بضغوط بيعية على الأسهم القيادية، مع بقاء السيولة عند مستوياتها المتدنية بسبب عزوف المستثمرين عن التداولات.

وانخفض سوق دبي هامشياً بنسبة 0.02% أو ما يعادل 0.61 نقطة ليستقر عند 3182.8 نقطة مع تراجع أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«الاتحاد العقارية» و«إعمار للتطوير»، بينما خسر سوق أبوظبي 17.11 نقطة او ما نسبته 0.38% ليغلق عند 4525.42 نقطة مدفوعاً بهبوط «الدار العقارية» و«اتصالات».

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى نحو 307.9 ملايين درهم منها 155.4 مليوناً في دبي و152.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 144.4 مليون سهم منها 81 مليوناً في دبي و63.25 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 2720 صفقة.

عزوف

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، يبدو أن هناك عزوفاً عن التداولات القوية على الرغم من الفرص المتاحة في الوقت الراهن لبعض الأسهم التي وصلت قيمتها إلى مستويات مغرية بعض الشيء حيث من الواضح ضعف الثقة وغياب الاستثمار المؤسساتي.

وأضاف دياب لـــــ«البيان الاقتصادي»: من المتوقع أن يستمر التذبذب في الفترة القادمة لحين ظهور محفزات جديدة تشجع على بناء مراكز، حيث لا يزال هناك غموض بعض الشيء لناحية الاتجاه التالي للأسواق ولا سيما في ظل عدم تفاعلها مع ارتفاع واستقرار أسعار النفط في الفترة الأخيرة وسط غياب المحفزات والأخبار الإيجابية.

وأوضح دياب أن سوق دبي كسر مستوى المقاومة الأولي عند 3220 نقطة وهو ما يعتبر علامة إيجابية قد تقود على الأرجح للوصول إلى 3250 نقطة قبل 3315 نقطة، فيما يبدو أن المؤشر قد استقر فوق مستوى الدعم القوي عند 3125 نقطة، الأمر الذي من شأنه أن يجذب بعض عمليات الشراء في الفترة القصيرة القادمة لكن الهبوط دون ذلك من شأنه أن يعيد الشعور السلبي إلى الأضواء مرة أخرى مما قد يسمح بملامسة المستوى النفسي عند 3000 نقطة.

وجاء تراجع سوق دبي مع انخفاض أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«الاتحاد العقارية» و«داماك العقارية» و«إعمار للتطوير» و«إعمار مولز» بنحو 1.44% و1.14% و0.97% و0.74% و0.45% على التوالي.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق بالقيم بنحو 50.4 مليون درهم وأغلق مرتفعاً 1.02% إلى جانب ارتفاع سهم «بنك دبي الإسلامي» 0.92%، فيما حل سهم «العربية للطيران» في الصدارة بالأحجام بنحو 11.69 مليون سهم بقيمة تخطت 15 مليون درهم وأغلق منخفضاً بنسبة 1.54%.

هدف

وأشار دياب إلى أن سوق أبوظبي يتأرجح بين 4550 و4480 نقطة حيث يحتاج إلى كسر أحد هذين الخطين للتنبؤ بالحركة التالية، علما بأن الإغلاق فوق 4550 نقطة قد يسمح بملامسة منطقة المقاومة عند 4630 - 4670 نقطة، بينما التراجع دون 4480 نقطة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الشعور السلبي نحو الهدف الأولي عند 4440 نقطة.

وضغط على أداء سوق العاصمة تراجع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.7% مع تصدره النشاط بالقيم والأحجام بنحو 40.7 مليون درهم بعد تداول 18.8 مليون سهم، كما هبط سهم «اتصالات» بنسبة 0.28%، بينما استقر سهم «بنك أبوظبي الأول» من دون تغيير لكنه تصدر المرتبة الثانية في النشاط بالقيم بنحو 31.2 مليون درهم.

ملخص التداولات

البند سوق دبي سوق أبوظبي

المؤشر 0.02%- 0.38%-

قيم التداول 155.4 مليون درهم 152.5 مليون درهم

أحجام التداول 81.1 مليون سهم 63.2 مليون سهم

عدد الصفقات 1674 1046

الأكثر ارتفاعاً مصرف عجمان 1.87%+ أسمنت الخليج 6%+

الأكثر انخفاضاً مصرف السلام 6.57%- أركان 6.94%-

توعية

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* إفصاحات

* أقرت الجمعية العمومية لشركة الوطنية للتأمينات العامة توزيع أرباح نقدية للمساهمين 15% (ما يعادل 15 فلساً/ ‏‏‏للسهم) من رأس المال عن عام 2017.

* أجلت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة ببورصات دبي والكويت والبحرين عقد جمعيتها العمومية السنوية الذي كان مقرراً عقده أمس بمقرها في مرفأ البحرين المالي لعدم اكتمال النصاب القانوني إلى الثلاثاء المقبل وذلك للنظر في نتائج أعمال العام الماضي وتوزيع أرباح نقدية بواقع 8.7% ما يعادل 2.31 سنت للسهم.

* اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الظفرة للتأمين توزيع أرباح نقدية بواقع 35% من القيمة الاسمية للسهم بقيمة إجمالية تعادل 35 مليون درهم.

* صادقت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين "أدنيك" على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% من رأس المال (25 فلساً لكل سهم) عن 2017، كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن شراء الشركة لنسبة لا تتجاوز 10% من أسهمها.