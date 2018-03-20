تكريم الجهات الحكومية المتميزة مالياً في الشارقة

كرّمت دائرة المالية المركزية بالشارقة أمس الجهات الحكومية المتميّزة مالياً في الإمارة تقديراً لجهودها في دعم خطط الحكومة الرشيدة من خلال رفع مستوى الكفاءة في إدارة الموارد وحفظ المال العام، وبما يسهم في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة لتعزيز الازدهار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وأقيم حفل التكريم بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد الصايغ، مدير عام الدائرة، ورؤساء ومديري عموم الجهات الحكومية المكرمة، وأعضاء الشؤون المالية في هذه الجهات، إضافة إلى ممثلي الشركات الراعية للحفل، وأعضاء فريق عمل مشروع التكريم: ناصر كشواني، رئيس الفريق، وحسن باشا، نائب رئيس الفريق، وأعضاء الفريق: راشد السويدي، وهدى الياسي، ونور شهيل، ومي ساحوه، وندى الأنصاري.

جودة

وأكد وليد الصايغ أن تكريم التميّز والاحتفاء بالمتميّزين هو نهج تسير عليه دائرة المالية المركزية ضمن جهودها لتطوير إجراءات العمل في الإدارات والأقسام المالية بالجهات الحكومية، ورفع كفاءة المنظومة المالية لحكومة الشارقة بما يمكن هذه الجهات من المساهمة في تحقيق أهداف الحكومة التنموية، من أجل تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة.

واستعرض ناصر كشواني آلية التقديم المتبعة في استلام ترشيحات الجهات الحكومية لهذه الفئات، والإجراءات الخاصة بعمليات التقييم، وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية التي تستند على المعايير الدولية للتميّز وعلى أفضل الممارسات الإقليمية في هذا المجال، شاكراً كافة الجهات الحكومية في الإمارة على جهودها في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية المتاحة.

وفازت عن فئة الجهة الحكومية الرائدة في الأداء المالي: هيئة الشارقة للمتاحف، وعن فئة أفضل جهة حكومية في مبادرات ترشيد النفقات، دائرة الخدمات الاجتماعية، ونالت هيئة الشارقة للكتاب جائزة الإدارة المالية، أما أفضل جهة حكومية في تطبيق نظام الموازنات فاستحقتها دائرة التخطيط والمساحة، وفازت دائرة الإسكان بجائزة أفضل جهة حكومية في تطبيق نظام الحسابات، للمرة الثانية على التوالي.

ونالت جائزة أفضل جهة حكومية في تطبيق نظام المشتريات، هيئة الطرق والمواصلات، في حين ذهبت جائزة أفضل جهة حكومية في تطبيق نظام «تحصيل» للإيرادات إلى بلدية مدينة الشارقة، وأفضل جهة حكومية في التطوير المالي المستمر، دائرة الموارد البشرية، أما أفضل مدير مالي فكان العقيد راشد الباس من القيادة العامة لشرطة الشارقة وتوفيق حوراني من مؤسسة الشارقة للإعلام. وحصل كل من محمد العدوي من دائرة الأشغال العامة ولانا سعيد من هيئة الشارقة للمتاحف على جائزة أفضل محلل موازنة، فيما نالت فاطمة الحوسني من هيئة الشارقة للمتاحف جائزة أفضل محاسب مصروفات ورواتب، وذهبت جائزة أفضل ضابط مشتريات إلى محمد زاهد من هيئة الطرق والمواصلات.

محاسبة

وحققت دائرة المالية المركزية إنجازات كثيرة في مجال تطوير منظومة الأداء المالي بإمارة الشارقة ومن أبرزها تطوير منهجية إعداد وتنفيذ الموازنة المبنية على الأداء (الأنشطة والنتائج) وتطوير دليل الحسابات الحكومية ومشروع إعداد القوائم المالية باستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وتبني سياسة محاسبية متكاملة في الانتقال إلى محاسبة الاستحقاق والعديد غيرها.