عبدالله بن زايد: الإمارات وجهة عالمية للأعمال

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد المستثمرين الإماراتيين المشارك في ملتقى رجال الأعمال الإماراتي - المصري الذي عقد في القاهرة، أول من أمس.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية دور المستثمرين الإماراتيين في تنمية آفاق الشراكة الاقتصادية، وتعزيز حجم الاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتنامية التي تربط بين البلدين وتشهد آفاقاً أرحب للتعاون المشترك في شتى المجالات.

وجهة عالمية

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن دولة الإمارات أصبحت قبلة للمستثمرين، ووجهة استثمارية عالمية، وتعمل بشكل مستمر على تهيئة بيئة استثمارية فريدة مع أصحاب الأعمال، إلى جانب تعزيز شراكتها الاقتصادية وتوطيد أطر التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب وفد المستثمرين الإماراتيين عن سعادته بلقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

تطور العلاقات

وأكد الوفد أن العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، تشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات، ومنها المجالان الاقتصادي والاستثماري.

حضر اللقاء معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبدالله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وجمال سيف الجروان أمين عام مجلس المستثمرين الإماراتيين في الخارج.