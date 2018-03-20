مطالب باقتصار الضريبة على مصنعية الذهب

طالب اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وتجار الذهب في أبوظبي ودبي في ندوة بأبوظبي، أمس، باقتصار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الذهب دون الذهب الخام، مؤكدين على أن تطبيق الضريبة على إجمالي المبيعات أدت إلى تراجع مبيعات المعدن الأصفر.

وقال ممثلو قطاع الأعمال إن أصحاب محلات الذهب والمجوهرات أكدوا تراجع المبيعات 50% منذ بداية يناير، في ظل تطبيق الضريبة بنسبة 5%، بجانب 5% للجمارك، مؤكدين اضطرار كثير من المحال لتقليل هامش أرباحها، الذي يتراوح عادة بين 4 و5%.

كما طالبوا بفرض ضريبة القيمة المضافة على المصنعية فقط، وليس على كامل السعر، كما طالبوا بإيجاد آلية لاسترداد السياح لقيمة الضريبة عند مغادرة الدولة.

وحول كيفية التعامل مع المجوهرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بما فيها اللؤلؤ، اقترحت دراسة للاتحاد الغرف 4 بدائل عند تطبيق الضريبة، أولها إعفاء تام وكامل لقيمة المجوهرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة كما هو الحال في الأردن، أما الثاني فهو تطبيق الضريبة بمبلغ ثابت أو مقطوع مقدر مسبقاً كما في مصر، أما الثالث فهو أن تطبق الضريبة على نسبة هامش الربح المقدر مسبقاً بمعرفة هيئة الضرائب بما يعادل 12% من فئة المجوهرات كما في لبنان، ويتمثل البديل الرابع في تطبيق الضريبة على قيمة المصنعية فقط كما في تركيا.