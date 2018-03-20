33.16 مليار درهم توزيعات نقدية للمساهمين 2017

قفزت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 33.161 مليار درهم عن الأرباح التي حققتها في العام 2017 وذلك وفقاً لآخر الإفصاحات المعلنة حتى أمس.

وارتفع عدد الشركات التي قررت مجالس إداراتها توزيع أرباح نقدية على المساهمين إلى 62 شركة علماً بأن عدداً من هذه الشركات عقدت جمعياتها العمومية وأقرت بصفة رسمية التوزيعات.

وبلغ متوسط العائد السنوي على الاستثمار لإجمالي الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين والتي أعلنت عن توزيعاتها النقدية 5.44% حسب التحليل الخاص بالمقترحات التي جرى الإفصاح عنها حتى اليوم فيما ارتفع عائد التوزيعات نسبة إلى عدد الأسهم الحرة في الشركات التي شملها الرصد إلى نحو 51.6%.

صدارة

وواصل قطاع البنوك تصدر قائمة أكثر القطاعات المدرجة توزيعا للأرباح بعدما قرر 13 بنكاً توزيع أرباح بقيمة 18 مليار درهم تقريباً على المساهمين من إجمالي 18 بنكاً مدرجاً في السوقين.

وبناء على ذلك فقد استحوذ قطاع البنوك على 54.3 % من إجمالي التوزيعات التي جرى الإعلان عنها من قبل الشركات التي شملها الرصد. في حين بلغت قيمة توزيعات 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 11.9 مليار درهم في الوقت الذي قررت فيه 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي توزيع أرباح قيمتها 6.1 مليارات درهم تقريبا على المساهمين.

وصيف

وحلت توزيعات قطاع الاتصالات بالمركز الثاني وبقيمة بلغت 8.54 مليارات درهم تلاه قطاع العقار بتوزيعات قيمتها 2.57 مليار درهم ونحو 1.55 مليار درهم لقطاع التمويل والاستثمار و781 مليون درهم لقطاع النقل واللوجستيك و 577 مليون درهم لقطاع التأمين و421 مليون درهم لقطاع مواد البناء و291 مليون درهم لقطاع العقود وسجلت بقية التوزيعات لقطاعات الصحة والصناعات الدوائية إضافة إلى قطاعي الخدمات الاستهلاكية والضيافة.