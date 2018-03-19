محمد بن راشد يُشكل لجنة إعادة التنظيم المالي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي. ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية بتشكيل اللجنة من 9 أعضاء برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والعدل والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وحكومة أبوظبي وحكومة دبي وحكومة الشارقة.

وحددت مدة عضوية اللجنة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وبحسب المادة 5 من القرار، تختص اللجنة بالإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية، لتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه، وذلك بمعاونة خبير أو أكثر تعينه اللجنة لهذا الغرض وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا القرار.

كما تختص اللجنة باعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام بأي من الأعمال الموكولة إليهم وفقا لأحكام قانون الإفلاس، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل أو السلطة المحلية في الإمارات ذات القضاء المحلي. وتحديد جدول بأتعاب الخبراء الذين يتم تعيينهم وأي تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات إعادة التنظيم المالي. ومن مهام اللجنة أيضاً إنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية سواء بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بفقدان أهليتهم وفقا لأحكام قانون الإفلاس، وتحديد شكله والبيانات الواردة فيه والأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه وشروط ذلك وغيرها من الأحكام ذات الصلة. وتنظيم ورعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بقانون الإفلاس وفهم أهدافه.