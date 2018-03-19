جني أرباح يهبط بالأسواق والسيولة دون 300 مليون

تعرضت أسواق الأسهم المحلية إلى عمليات جني أرباح محدودة في نهاية تداولات أمس ضغطت على أداء الأسهم القيادية بعد المكاسب القوية التي حققتها في الأسبوع الماضي، فيما عاودت السيولة التراجع إلى ما دون 300 مليون درهم. وانخفض سوق دبي بنسبة 0.14% أو ما يعادل 4.52 نقاط ليغلق عند 3192.78 نقطة مع تراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.85% و«الإمارات دبي الوطني» 0.48% و«دبي للاستثمار» 0.46% و«دبي الإسلامي» بنسبة 0.36%.

وفقد سوق أبوظبي ما نسبته 0.21% ليغلق عند 4533.11 نقطة مع هبوط سهم «اتصالات» بنسبة 0.28% إلى جانب تراجع «بنك أبوظبي التجاري» 1.68%، فيما أغلق سهم «أبوظبي الأول» مستقراً دون تغيير. ووصلت سيولة السوقين إلى 262.4 مليون درهم منها 200 مليون في دبي و62.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 142 مليون سهم بواقع 114.7 مليوناً في دبي و27.2 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 2296 صفقة.

ضغوط البيع

وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، عاودت الأسواق المحلية الرجوع إلى نفق شح السيولة وسط ضغوط بيع على بعض الأسهم القيادية بعد أدائها القوي في تداولات الأسبوع الماضي خصوصاً على أسهم مثل «إعمار» و«الإمارات دبي الوطني». وقاد سهم «إعمار العقارية» هبوط سوق دبي إلى جانب تراجع أسهم «داماك» 1.27% و«دريك آند سكل» 1.11%، بينما حد صعود أسهم «إعمار للتطوير» و«إعمار مولز» و«الاتحاد العقارية» و«أرابتك» بنحو 3.34% و2.82% و0.92% و0.43% على التوالي، من وتيرة هبوط السوق.

وأَضاف رشاد لـــ «البيان الاقتصادي»، أن الأسواق تعول على ظهور محفزات جديدة تنعشها وتدفعها نحو الصعود وهو ما نتوقع معه أيضاً أن يعاود زخم السيولة التي ما زالت تراوح مكانها عند مستويات هي الأدنى منذ عدة أشهر.

وتصدر سهم «جي اف اتش» النشاط بالقيم والأحجام في سوق دبي بعد تداول 28.6 مليون سهم بقيمة 41.7 مليون درهم من خلال 196 صفقة، وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.39%، وحل «الإثمار القابضة» في المرتبة الثانية من ناحية النشاط بالحجم بعد تداول 24.15 مليون سهم وارتفع بنسبة 3.55%.

ويري إيهاب رشاد أن بداية انطلاقة الأسواق المحلية قد تكون مع نهاية الربع الأول لا سيما مع بدء مارثون الإعلان عن نتائج الربع الأول والتي من المتوقع أن تحمل مزيداً من التفاؤل والإيجابية إلى معنويات المستثمرين مما سيحفزهم على المخاطرة وشراء الأسهم من جديد.

العقود المستقبلية

وتراجعت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 1800 عقد بقيمة 749.48 ألف درهم من خلال 5 عمليات، وتراجعت عقود «إعمار العقارية» بنسبة 1.86%، فيما هبطت عقود «داماك العقارية» 1.26%. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء أمس بصافي استثمار 28.6 مليون درهم كمحصلة شراء، منها 10.3 ملايين للخليجيين و18.3 مليوناً للمواطنين، بينما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 28.6 مليون درهم كمحصلة بيع منها 1.25 مليون للعرب و15.3 مليوناً للأجانب.