مساهمو بنك الفجيرة الوطني يقرّون توزيع 7.5 ٪ أرباحاً نقدية و7.5 % أسهماً منحة

صادق المساهمون في بنك الفجيرة الوطني على توزيعات أرباح بنسبة 15٪ من رأس المال المدفوع، على شكل توزيعات نقدية بنسبة 7.5٪ (بقيمة 102.5 مليون درهم) وأسهم منحة بنسبة 7.5٪ (بقيمة 102.5 مليون درهم) من رأس المال المدفوع.

ووافق المساهمون على تعديل شروط الشريحة الأولى من السندات الدائمة للشق الأول من رأس المال والبالغة 500 مليون درهم والتي تسمح بتحويلها مستقبلاً إلى أسهم.

كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من خلال هذا التحويل من 175.438.596 درهم إلى 1.541.965.159 درهم بمعامل تحويل يساوي 2.85 درهم لكل سند، تخضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات المركزي.

وقام المساهمون بالنظر واعتماد زيادة السقف على أدوات الشق الأول من سندات رأس المال غير القابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 500 مليون دولار بغرض تعزيز قاعدة رأس مال البنك.

خدمة استثنائية

وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة: «إن مجلس الإدارة راضٍ عن نتائج بنك الفجيرة الوطني خلال هذه الفترة الصعبة والتي اتسمت بتغيرات غير مسبوقة. ونؤمن بأن ذلك دليل على نموذج أعماله المرن والخدمة الاستثنائية التي يقدمها لعملائه.

حقق بنك الفجيرة الوطني أداءً قوياً بشكل أساس من خلال تركيزه المتجدد على كونه الشريك المالي لقطاع الأعمال، وتلبية احتياجات العملاء المهنية والشخصية. يقر مجلس الإدارة بأهمية الأرباح للمساهمين، ويؤمن بالتوازن بين العوائد وبين الاستثمار في ترسيخ العلاقة التجارية لدعم النمو المستقبلي، مع الحفاظ على معدلات رأسمالية قوية».

وقال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: «إن تركيزنا العالي على احتياجات عملائنا وبناء قوة عاملة نشطة ومتمكنة، تبشر بالخير لتحقيق استراتيجيتنا بفعالية لعام 2018. إن بنك الفجيرة الوطني في وضع جيد للاستفادة من الفرص في السوق وتعزيز علاقاته مع العملاء».