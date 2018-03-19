توزيع الأرباح «إلكترونياً» يسهّل تعاملات المستثمرين

قال محللون ماليون، إن النظام الإلكتروني المبتكر لتوزيع الأرباح النقدية، والذي أطلقه سوق دبي المالي، يعتبر تطوراً إيجابياً في الأسواق المالية، لما يقدمه من خدمة مفيدة للمستثمرين توفر عليهم الوقت والجهد معاً، حيث تسمح بتحويل الأرباح مباشرة من دون حواجز أو عوائق لأصحابها في أسرع وقت.

وأضاف المحللون في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أن النظام الجديد له انعكاسات إيجابية على دورة التداول في البورصة، حيث سيحفز المستثمرين إلى سرعة اقتناص الفرص، وإعادة ضخ جزء من هذه التوزيعات النقدية في السوق مرة أخرى.

وأطلق سوق دبي المالي أخيراً، نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين، ضمن استراتيجيته لتزويد كافة فئات المتعاملين بخدمات وحلول ذكية وفعالة بما يواكب رؤية القيادة بشأن التوسع في تطبيق التحول الرقمي.

ويتسم النظام الجديد بغياب أي تداخل للعنصر البشري في عملية التوزيع، سواء للحسابات المصرفية للمستثمرين أو لحساب بطاقة آيفستر، إذ يستند إلى قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة باستمرار توضح التوزيعات الجديدة لكل مستثمر والتوزيعات غير المستلمة والتوزيعات المستلمة سابقاً.

ويتيح هذا النظام تغذية قاعدة البيانات الإلكترونية بالبيانات المحدثة للمستثمرين وقوائم المستثمرين المستحقين للتوزيعات والمبالغ المحددة لكل مستثمر، وعليه يتم توزيع الأموال تلقائياً، إذ يتم تحويل المبالغ المستحقة إلى الحساب المصرفي للمستثمر أو حساب بطاقة آيفستر الخاصة به بمجرد اختياره لوسيلة التوزيع المفضلة.

ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية للشركات الوطنية المُدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى 33.6 مليار درهم عن 2017، وهو ما يضع الشركات الإماراتية في صدارة الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفق مسح لــــ «البيان الاقتصادي» وصل عدد الشركات التي أعلنت مقترحاتها لتوزيع أرباح نقدية إلى 61 شركة، بينما لم تعلن 52 شركة مدرجة عن أي مقترحات.

خطوة نوعية

وبدورها، قالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي، إن إطلاق النظام الإلكتروني لتوزيع الأرباح، يعتبر خطوة أولى من نوعها، ما يعزز مكانة سوق دبي في صدارة الأسواق الأكثر ابتكاراً عبر مجموعة من الخدمات التي مثلت نقلات نوعية في أساليب إنجاز الخدمة بقطاع أسواق المال، علماً أن السوق بادر منذ العام 2011 بتطوير حل رائد لتوزيع الأرباح عبر بطاقة آيفستر، وكذلك بالتحويل إلى الحسابات المصرفية بدلاً من الأسلوب التقليدي لتوزيع الأرباح من خلال إصدار الشيكات.

وأضافت: ينطوي هذا النظام على مزايا عدة للمستثمرين الذين يتطلعون دوماً للحصول على توزيعات أرباحهم بفعالية وفي أسرع وقت ممكن، وكذلك للشركات المدرجة التي كانت تتكبد الكثير من الجهد والكلفة لإدارة عملية توزيع الأرباح على مساهميها.

تطور إيجابي

قال جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للوساطة المالية في الأسهم والسندات، إن إطلاق النظام الإلكتروني لتوزيع الأرباح يمثل تطوراً إيجابياً في الأسواق المالية، حيث يعتبر خدمة مفيدة لمختلف شرائح المتعاملين توفر عليهم الوقت والجهد معاً حتى وإن كانت لا تساعد في زيادة التداولات.

وأضاف أن النظام الجديد يسهم أيضاً في سرعة تحويل التوزيعات النقدية إلى حسابات المساهمين مباشرة من دون حواجز أو عوائق، بما يضمن وصولها إلى أصحابها وعدم اشتراط وجودهم في البلد وقت التوزيع.

مزايا

وقال مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، إن هذا النظام يحقق للمستثمرين مزايا عديدة، من بينها إمكانية الحصول على «الكاش» بسهولة ويُسر دون الربط مع التزامات العملاء مع شركات الوساطة مثل المارجن على سبيل المثال، أو لارتباطه بأكثر من شركة في وقت واحد.

وأضاف شراب، إن من بين المزايا التي يوفرها هذا النظام هي تأكيد الخصوصية للعميل، حيث يتيح قاعدة بيانات إلكترونية محدثة بالتوزيعات والمبالغ المحددة لكل مستثمر، وعليه يتم توزيع الأموال تلقائياً، إذ يتم تحويل المبالغ المستحقة إلى الحساب المصرفي للمستثمر أو حساب بطاقة آيفستر الخاصة به بمجرد اختياره لوسيلة التوزيع المفضلة.

وقال طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب»، إن سرعة التوزيعات النقدية آلياً تزيد الثقة في السوق، لاسيما في ظل اهتمامه بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات المتنامية للمستثمرين باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.