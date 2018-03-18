شركة إماراتية تتيح فرصة حضور كأس العالم 2018 مجاناً

تعتزم شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، إتاحة الفرصة أمام 12 مشتركاً من عملائها العرب لحضور منافسات كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 والتي تستضيفها روسيا الاتحاديّة الصيف المقبل ضمن إطار حملةٍ ترويجية أطلقتها الشركة خصيصاً لعملائها العرب الذين يرسلون الأموال من فروع الشركة في دولة الإمارات إلى أي دولة عربية بين 15 مارس و30 أبريل 2018.

وفيما يتعلق بآلية إعلان النتائج سيتم الإعلان عن فائزين اثنين كل أسبوع خلال فترة العرض الترويجي، وسوف يحصل كل فائز على رحلةٍ مدفوعة التكاليف بالكامل إلى روسيا لمشاهدة المباراة. حيث تشمل الجائزة تذاكر طيران ذهاباً وإياباً، وحجوزات فندقية وتذكرة لمشاهدة المباراة. وتسعى شركة الإمارات العربية للصرافة من خلال هذا العرض إلى التفاعل مع عملائها من الجنسيات العربيّة، وخصوصاً المعروفين بحبهم وشغفهم لرياضة كرة القدم.

وقال عبد الكريم الكايد، المدير الإقليمي لشركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة لدى دولة الإمارات: «باعتبارنا علامة تجارية رائدة عالمياً بمجال الصرافة والحوالات المالية وحلول الدفع، نعمل باستمرار لفهم عملائنا وتطلعاتهم ورغباتهم ونركز على تقديم أفضل الخدمات لهم بما في ذلك الخدمات الترفيهية».

وتجدر الإشارة إلى أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 ستنطلق في روسيا الاتحادية بين 14 يونيو و15 يوليو 2018. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة وخصوصية مميّزة بين أبناء المجتمع العربي، لاسيما وأنها ستشهد ولأول مرة في تاريخ منافسات كأس العالم مشاركة 4 مُنتخبات عربية بعد تأهل كل من المغرب وتونس ومصر والمملكة العربية السعودية.