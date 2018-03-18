«مالية عجمان» تعزز التحوّل الرقمي بشراكة مع الموارد البشرية المركزية

وقعت دائرة المالية في عجمان ممثلة مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، مع الموارد البشرية المركزية بعجمان وراشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام إدارة الموارد البشرية المركزية، اتفاقية شراكة بشأن إدارة التطبيقات الإلكترونية لعمليات الموارد البشرية في «نظام موارد».

وأكد مروان أحمد آل علي أن دائرة المالية تحرص على تعزيز الارتقاء بالعمل المؤسسي الحكومي بين مختلف الجهات الحكومية بعجمان من خلال تفعيل الشراكة معها، مبيناً أن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة المالية، بجعل الدائرة شريكاً أساسياً لتحقيق أهداف رؤية عجمان 2021.

وذكر أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تعزيز التحول الرقمي لعمليات الموارد البشرية في حكومة عجمان وتبادل الخبرات والتعاون في مجال التطبيقات الإلكترونية بغرض أتمتة الإجراءات المالية وإجراءات الموارد البشرية في «نظام موارد» في الجهات المحلية لإمارة عجمان.

وأشار إلى أن حرص الدائرة على دعم الشراكات مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية عبر توحيد الجهود والنشاطات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية بما ينعكس على المخرج النهائي لمستوى الخدمات.

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مديرعام الموارد البشرية المركزية، أن الاتفاقية تساهم في دعم وتطويرعلاقات التعاون بهدف خدمة الصالح العام وفق إطار مؤسسي يتفق مع التزامات واختصاصات الطرفين، وبما يوائم مع الخطط الاستراتيجية للإمارة وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية.