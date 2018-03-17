8.4 مليارات مكاسب سوق دبي بدعم البنوك

حقق سوق دبي المالي ثاني أكبر مكاسب أسبوعية خلال العام في ختام تداولات الأسبوع الماضي مدعومة بمكاسب قوية لأسهم البنوك بقيادة «الإمارات دبي الوطني» مع إعلان البنك عن عزمه زيادة رأسماله ورفع نسب تملك الأجانب في أسهمه.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.26% أو ما يعادل 39.85 نقطة، وهي ثاني أكبر مكاسب أسبوعية بعدما ارتفع المؤشر بنسبة 2.77% في الأسبوع الأول من بداية العام، ليغلق عند 3197.3 نقطة، مسجلاً أول ارتفع بعد تراجع 3 أسابيع بنسبة 5.2%.

وربح رأس المال السوقي لأسهم سوق دبي ما يزيد على 8.4 مليارات درهم ليصل إلى 392.7 مليار درهم في نهاية الأسبوع الماضي، مقابل 384.3 مليار في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وقفز سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» 19.3% وتصدر نشاط السوق بالقيم بنحو 391.8 مليون درهم بعد تداول 39 مليون سهم من خلال 419 صفقة، مع زيادة الاقبال على السهم في اعقاب الإعلان عن مقترح البنك لزيادة رأس المال من 5.5 مليارات درهم إلى 7.35 مليارات درهم عبر إصدار أسهم جديدة.

وفى سوق أبوظبي ارتفع المؤشر 0.35%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية في شهر ونصف مع ارتفاع «الدار» 4.17% و«بنك أبوظبي الأول» 0.92% بينما حد تراجع «اتصالات» 0.56% من وتيرة صعود السوق. وبلغت السيولة الكلية في سوقي دبي وأبوظبي الأسبوع الماضي نحو 2.3 مليار درهم موزعة بواقع 1.67 مليار في دبي و632.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 982.2 مليون سهم منها 738.06 مليوناً في دبي و244.18 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ أكثر من 18.7 ألف صفقة.