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في المؤتمر الصحفي الذي يستضيفه نادي دبي للصحافة

رئيس جمهورية أرض الصومال يشيد بالإمارات ويركز على أهمية استثمارات موانئ دبي العالمية في ميناء بربرة

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أكد رئيس جمهورية أرض الصومال موسى عبدي  خلال المؤتمر الصحافي الذي يستضيفه نادي دبي للصحافة على الدور الإماراتي الذي تقوم به من أجل  تقدم أرض الصومال  ويركز على أهمية استثمارات موانئ دبي العالمية في ميناء بربرة.

رئيس : نحن دولة مستقلة ومن حقنا عقد اتفاقيات مع من نشاء دون وصاية من أحد

وزير الخارجية في جمهورية أرض الصومال خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافه نادي دبي للصحافة : الاتفاقية حول ميناء بربرة مع موانئ دبي العالمية مهمة للغاية وستجني ثمارها المنطقة كلها، كما أنها ستخلق فرص عمل كثيرة، كما أن لدينا كل الحق في جذب الاستثمارات لبلدنا.

استثمارات موانئ دبي العالمية في ميناء بربرة.

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