الأسهم تتلوّن بالأخضر وتربح 3 مليارات درهم

أغلقت أسواق في المنطقة الخضراء في ختام تداولات أمس وربح رأسمالها السوقي قرابة 3 مليارات درهم مدعومة بمكاسب قوية للأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار وسط تحسن نسبي في السيولة مع اقترابها من 600 مليون درهم مجدداً.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.95% أو ما يعادل 30.08 نقطة ليغلق عند 3197.3 نقطة مع ارتفاع أسهم «دبي الإسلامي» و»إعمار العقارية»، فيما ربحت سوق أبوظبي نحو 23.62 نقطة أو ما نسبته 0.52% ليصل إلى 4542.74 نقطة مع ارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية».

ووصلت سيولة السوقين إلى 591.16 مليون درهم منها 361.69 مليوناً في دبي و229.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 255.5 مليون سهم منها 172.8 مليوناً في دبي و82.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4252 صفقة.

وعززت مكاسب أمس وتيرة الصعود الأسبوعية ليصعد سوق دبي على مدار الأسبوع بنسبة 1.26% رابحاً 39.85 نقطة بعد خسائر ثلاثة أسابيع متتالية محققاً أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في شهرين ونصف، بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.35%.

ضغوط

وقال إياد البريقي، المدير العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية، إن الأسواق استطاعت التحرر من ضغوط البيع في آخر جلسات الأسبوع بعدما تأثرت بها على مدار جلسات الأسبوع لا سيما سهما «إعمار العقارية» و«بنك دبي الإسلامي».

وأضاف لــــ«البيان الاقتصادي»: الأسهم القيادية ارتفعت بنحو ملحوظ بدعم عمليات شرائية قوية مصحوبة بسيولة مرتفعة، مشيراً إلى أن التراجعات السابقة كانت غير مبررة لا سيما في ظل الأوضاع المالية القوية للشركات المدرجة.

عوامل

وتابع البريقي: بشكل عام ما زلت مستويات السيولة متدنية رغم كل العوامل الإيجابية المحيطة بالأسواق ورغم التوزيعات السنوية المتميزة والتي تعكس حقيقة الأداء المميز للشركات المدرجة.

وأشار إلى وجود تغيير في فكر ومنهج المستثمرين بالتحرر من الارتباط بالأسواق العالمية والتركيز على متانة الاقتصاد المحلي والأداء الجيد للشركات، وهو السبب الأساسي للاستثمار في أي سوق ومن الضروري أن يعتمد عليه المستثمر بشكل كبير في اتخاذ قرارته الاستثمارية وبالتالي تحسن مستوى الثقة ونفسيات المتداولين.

مستويات

وتابع البريقي: بدأنا نشاهد عمليات دخول مركزة وشراء فعلي على عدة شركات مع وصول أسعار الأسهم لمستويات سعرية مغرية، ونتوقع كذلك أن تتوسع عمليات الشراء في الفترة القليلة المقبلة وتطال عدداً أكبر من الشركات بالتالي عودة السيولة وعودة السوق إلى نشاطه المعهود.

وجاء صعود سوق دبي الأسبوعي مدعوماً بشكل رئيسي من الأسهم القيادية لا سيما مع ارتفاع «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة جاوزت 19% مع إعلانه خلال الأسبوع عن عزمه زيادة رأسماله إلى جانب صعود «بنك دبي الإسلامي» 0.5%.

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى الحرص على الحصول على كشف حساب تفصيلي ربع سنوي من شركة الوساطة التي تتعامل معها حال الشعور بوجود حركة على الحساب خلال تلك الفترة. كما دعت المستثمرين إلى المواظبة على طلب كشف حساب تفصيلي أو بيان بالأرصدة من الأوراق المالية كلما احتاج لذلك.

توعية

ملخص تداولات الخميس

البند سوق دبي سوق أبوظبي

المؤشر 0.95%+ 0.52%+

قيم التداول 361.6 مليون درهم 229.4 مليون درهم

أحجام التداول 172.8 مليون سهم 82.6 مليون سهم

عدد الصفقات 3012 1240

الأكثر ارتفاعاً دبي الإسلامي 3.51%+ الاتحاد للتأمين 15%

الأكثر انخفاضاً الاستشارات الدولية 8%- إشراق 2.78%-

إفصاحات

* أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) قائمة مرشحي مجلس الإدارة وتضم: زياد كلداري، عبدالله الشامسي، أحمد جلفار، عائشة سلطان، آمنة الناخي، وعادل العوضي.

* وافقت الجمعية العمومية لشركة «ديار للتطوير» على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

* قرر مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية عقد اجتماع العمومية العادية السنوية في 22 أبريل للنظر بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من رأس المال عن 2017.

* أعلنت شركة الأغذية المتحدة تأجيل اجتماع العمومية العادية إلى 22 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني.

* أوصى مجلس إدارة «البحيرة الوطنية للتأمين» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10% من رأس المال بإجمالي 25 مليون درهم عن 2017.

* تقرر تأجيل عمومية شركة «إسمنت رأس الخيمة» إلى 22 مارس بالمكان نفسه.

* أعلنت «دار التمويل» إتمام عملية شراء أسهم «دار التأمين» لعدد 925 ألف سهم، لترتفع ملكيتها إلى 45.15%.

* يعقد البنك التجاري الدولي اجتماع الجمعية العمومية في 8 أبريل للنظر بمقترح مجلس الإدارة باستخدام رصيد الاحتياطي العام وقدره 17.459 مليون درهم لتغطية العجز بحساب الأرباح المحتجزة.